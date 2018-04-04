النقل توفر 55.7 مليون دولار لصيانة 262 جرار سكة حديد

مدحت إسماعيل:وفرت وزارة النقل، مؤخرا نحو 55.7 مليون دولار، لصيانة 262 جراراً، لصالح السكة الحديد، من بينها 81 جراراً، تتولاها شركة جنرال إليكتريك، بحسب تصريحات حسنى سلمان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية.ووقعت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد، العام الماضى اتفاقيتين الأولى، قيمت

مدحت إسماعيل:

وفرت وزارة النقل، مؤخرا نحو 55.7 مليون دولار، لصيانة 262 جراراً، لصالح السكة الحديد، من بينها 81 جراراً، تتولاها شركة جنرال إليكتريك، بحسب تصريحات حسنى سلمان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية.

ووقعت وزارة النقل ممثلة فى هيئة السكة الحديد، العام الماضى اتفاقيتين الأولى، قيمتها 575 مليون دولار مع شركة جنرال إليكتريك لتمويل وتوريد 100 قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وتقديم دعم فنى وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطارًا، على مدى 15 عامًا.

ووفقاً للاتفاق فإن أول شحنة تضم 25 قاطرة تصل نهاية 2018، والاتفاقية الثانية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل شراء 100 جرار سكة حديد جديد، بنحو 290 مليون يورو.

أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، أنه تم الاتفاق مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية، على تفعيل قرض، سبق توقيعه منذ 3 أعوام بقيمة 126 مليون يورو لتمويل شراء 6 وحدات متحركة لنقل الركاب االسكة الحديد، موضحاً انه تم إعداد مستندات الطرح لها، خلال الأيام الماضية.

وقال وزير النقل هشام عرفات فى مؤتمر صحفى أمس، إن %80‎‎ من أسطول جرارات الهيئة قديم وأعماره بين 45 إلى 20 عامًا، مضيفاً أن 63 من الجرارات عمرها من 45 إلى 40 عامًا، و326 جرارا عمرها من 35 الى 40 عامًا، و114 تصل إلى 40 عامًا، و78 عمرها 20 عامًا، مؤكدا عدم وجود أى وحدة متحركة لدى هيئة السكك الحديدية يقل عمرها عن 10 سنوات سوى 122 جرارا، توقف منهم 81 جرارا، نتيجة عدم الصيانة.

وتابع عرفات: تقادم الجرارات دليل على أننا فقراء.. بدأنا ترشيد مؤقت لعدد محدود من الرحلات فى قطارات السكك الحديدية بلغت %4 تمثل 40 رحلة، ومقرر إيقاف نفس النسبة بداية يوليو المقبل، فى إطار تنفيذ الخطة الإسعافية الموضوعة لزيادة عوامل الأمان.

وذكر الوزير أن عدد رحلات السكك الحديدية سيرتفع إلى 1200 رحلة بعد عامين من الآن مقارنة مع 900 رحلة يومية فى الوقت الحالى.

وأكد أن الخطة تستهدف تجديد شامل سواء فى صيانة الجرارات والعربات، أو تطوير المزلقانات، ونظم الإشارات، ويجرى تحديث نظم الإشارات واستبدال النظام الحالى الكهروميكانيكى بنظام إلكترونى حديث EIS المنفذ فى جميع الدول المتقدمة.

أكد أن الخطة المقدر تكلفتها بنحو 56 مليار جنيه، سيتم تمويلها من خلال القروض الميسرة، ومن ثم فإن هناك ضرورة لإدارة المرفق بشكل اقتصادى مع مراعاة البعد الاجتماعى.

أضاف : يستحوذ محور تطوير نظم إشارات الخطوط على 17 مليار جنيه من إجمالى التكلفة، ويجرى حالياً تحديث أنظمة خطوط “القاهرة الإسكندرية”، وإنهائه منتصف 2019، و”بنى سويف أسيوط” ومقرر إنهائه 2020 ـ2021، وخط “بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد، نهاية مارس 2020.

أوضح وزير النقل، أنه لا تراجع عن قرار زيادة أسعار التذاكر، بالتوازى مع تفعيل وتعظيم منقولات البضائع على الشبكة، لتقليل الخسائر التى يعانى منها المرفق، مشيراً إلى إقرار الزيادة مع بداية العام المالى المقبل..

وقال «عرفات» إن الهيئة تكبدت خسائر فى 5 أشهر، بداية من نوفمبر 2016، وحتى مطلع أبريل الجارى 580 مليون حنيه، نتيجة رفع أسعار المحروقات.