النقل توضح حقيقة وجود عمود بمنتصف طريق سوهاج قنا

مدحت إسماعيلقال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى تابعت عن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن "عمود كهرباء ضغط عالى بمنتصف طريق قنا سوهاج"، موضحا أن طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى بطول ١٤٠ كم لم يتم فتحه لحركة سير المركبات، باستثناء المركبات الم



مدحت إسماعيل

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكباري، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى تابعت عن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن “عمود كهرباء ضغط عالى بمنتصف طريق قنا سوهاج”، موضحا أن طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى بطول ١٤٠ كم لم يتم فتحه لحركة سير المركبات، باستثناء المركبات المشاركة فى تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الطريق جارٍ العمل عليه لحين الانتهاء من تنفيذ كل الأعمال خلال الـ3 أسابيع القادمة، وأن الصور التي تم تداولها تم تصويرها بمعرفة بعض السائقين المخالفين، الذين يسلكون هذا الطريق الجديد هروبًا من الكمائن والدوريات الأمنية بالطرق البديلة، أو تم تصويرها بمعرفة أحد العاملين بالمشروع.

وتابع ترك: قامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بنقل كافة المرافق المتعارضة مع مسار الطريق المزدوج بما فيها خط الضغط العالى وتم التنسيق مع شركة الكهرباء بعمل خط ضغط عالى جديد بديل مع الحفاظ على استمرار تدفق التيار الكهربائى دون انقطاع بالخط القديم المتعارض مع مسار الطريق لحين فك التيار عنه وتم بالفعل ازالة عمود الضغط العالى الموجود بمنتصف الطريق بعد فك التيار وتم رصف القطاع بالكامل بعد الازالة وتاتى مثل هذه الإجراءات التنسيقية ضمن مراحل تنفيذ مشروعات الهيئة.

وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ المرحلة النهائية من أعمال الرصف خلال الايام الماضية وجارى استكمال عناصر الامن والسلامة من دهان وتخطيط ارضى وتركيب العلامات الارشادية والتحذيرية والعواكس الارضية.

وجدير بالذكر ان طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى شمل ازدواج ورفع كفاءة وتطوير الطريق القديم ليصبح ٢ حارة مرورية لكل اتجاه وقامت الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكثيف العمل ضمن جدول زمنى مضغوط ليتم الانتهاء من المشروع قبل موعد التعاقد ب 8 أشهر لحين الاعلان عن فتحه رسميا فى وقت لاحق.