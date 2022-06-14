النقل توضح آليات عمل نقل البضائع بقطارات السكة الحديد لوكلاء الشحن

كشفت هيئة السكة الحديد ” التابعة لوزارة النقل ” عبر رئيس الادارة المركزية للتسويق والمبيعات عن خدمات نقل البضائع بقطارات السكك الحديدية من والى جميع الموانئ البحرية، وذلك في رده على أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالقاهرة ” والتي تمثل وكلاء الشحن الدولي “، والذي استفسر عن أليات تلك المنظومة منذ نهاية الشهر الماضي.

وحسب خطاب مسئولي هيئة السكة الحديد، والذي اطلعت عليه ” المال ” ، فقد أشار رئيس الادارة المركزية للتسويق والمبيعات بالهيئة، إلى أن شبكة السكة الحديد تمتد عبر محافظات مصر من شمالها لجنوبها، وتتصل بالموانئ البحرية ومراكز الانتاج والصناعات الهامة وتتميز بالقدرة على نقل كميات كبيرة من البضائع في الرحلة الواحدة آلية التعامل والسداد.

ونص الخطاب على أن الهيئة تنظم التعامل مع عملائها الحاليين أو الجدد من خلال ارسال طلب الى الهيئة محدد به نوعية السلعة المراد نقلها ومنطقة الشحن والتفريغ لامكانية تحديد اسعار النقل ومدى اتاحية محطتي الشحن والتفريغ أو تعارضها مع عميل أخر أو تحديد اقرب محطة صالحة للشحن أو التفريغ بعد موافقة العميل على ذلك.

كما يتوقف تنفيذ طلب الشحن المقدم من العميل على مدى توافر العربات المطلوبة وقت تقديم طلب الشحن وظروف تشغيل القطارات على الشبكة، موضحا أنه في حالة موافقة العميل على أسعار النقل يتم الاتفاق على آلية التعامل والسداد سواء من خلال اتفاق تنظيم نقل بين الطرفين يحدد به التزامات الطرفين وآلية السداد اما بتقديم خطاب ضمان بنكي نهائي غير مشروط بمبلغ لا يقل عن 500 ألف جنيه، والذي يغطي مستحقات الهيئة ( النولون ، رسوم العطل، قيمة التلفيات ان وجدت ) ، أو سداد نولون ثلاث قطارات مقدما على حساب الهيئة بالبنوك المصرية.

وبالنسبة لعمليات الشحن والتفريغ فتكون تحت مسئولية العميل خالصة، كما تقدم الشركة حافظة الشحن بموقع الشحن قبل الموعد المطلوب للشحن بمدة لا تقل عن 48 ساعة ويحدد بها الكمية المطلوب شحنها ومحطة الوصول واسم الراسل والمرسل اليه.

وتتعهد الشركة بالمحافظة على العربات التي تقدمها الهيئة لها للشحن وذلك أثناء عملية الشحن أو التفريغ وفي حالة حدوث اي تلفيات باي من العربات أو ممتلكات الهيئة بسبب يرجع الى الشركة فانها تلتزم بدفع كافة تكاليف الاصلاح التي تقررها ادارات الهيئة المختصة.

وتابع مسئولي هيئة السكة الحديد أنه زمن عملية الشحن والتفريغ للحاويات يقدر بواقع 12 ساعة مقسمة على العمليتين ( الشحن والتفريغ ) من وقت وضع العربات على نقطة الشحن وأو التفريغ .

وفي حالة تجاوز الزمن المسموح بالشحن أو التفريغ يتم تحصيل رسوم عطل العربات بواقع 8 قروش عن كل طن من حمولة العربة عن كل ساعة من ساعات التجاوز ولمدة 48 ساعة وتزداد الى 12 قرشا عن كل طن في الساعات التي تزيد عن ذلك، وبالنسبة للتأمين على البضائع فيكون اختياري.

ونهاية العام الماضي وضعت هيئة السكة الحديد خطة لتطوير قطاع البضائع بها حتى 2030، حيث تشمل الخطة شراء عربات وجرارات جديدة وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة لقطارات البضائع، كما تضمنت الخطة تضمنت التعاقد على شراء 1000 عربات بضائع من طرازات مختلفة سيجرى تصنيعها وسيوردها مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.

كما ان عربات البضائع المتعاقد عليها تشمل تعتبر الأكبر في تاريخ السكة الحديد، حيث ان عربات البضائع الجديدة تشمل 300 عربة كشف قلاب و375 عربة سطح حاويات و150 عربة صهريج و125 عربة صندوق و50عربة سبنسة، و مخطط توريد صفقة العربات الجديدة خلال 4 سنوات من تاريخ تفعيل التعاقد، كما أن عربات البضائع الجديدة تكلفتها تصل لـ 4 مليار جنيه.

و تعاقدت هيئة السكة الحديد على شراء 100 جرار جديد مع شركة وابتك الأمريكية بتكلفة 248 مليون يورو بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي، و يجرى إعادة تأهيل 81 جرار من قبل شركة جنرال الكتريك الأمريكية، وتستهدف الخطة زيادة حجم المنقول من البضائع بالقطارات إلى 25 مليون طن في العام بدلا من 4.5 مليون طن بضائع فقط يتم نقلهم حاليا.