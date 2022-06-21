«النقل» توزع أعمالًا بقيمة 10 مليارات جنيه على 40 شركة عاملة بالقطار الكهربائى السريع

انتهت وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من توزيع أعمال أولية بقيمة 10 مليارات جنيه فى مسار مشروع خطى القطار السريع «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» على 40 شركة مقاولات عاملة فى السوق المحلية، وفقًا لمصادر مطلعة.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا توقيع عقد بناء خطى سكة حديد فائق السرعة بطول 1315 كيلومترًا بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركات «سيمنز موبيليتي» و«أوراسكوم كونستراكشون» و«المقاولون العرب»، بخلاف الخط الأول «العلمين- السخنة»الذى تم توقيعه فى 2020.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن تقسيم الأعمال يأتى فى إطار حرص الوزارة على استفادة أكبر عدد ممكن من شركات المقاولات المصرية، سواء التابعة لجهات حكومية، أو القطاع خاص، خاصة أن التنفيذ سيكون فى تسوية ودك مسار الخطين، مرورًا بإقامة المحطات.

ولفتت إلى أن التحالف المتفق معه على إنشاء الخطين، سيتولى تنفيذ الأعمال الرئيسية، ومنها مد القضبان ومراجعة أعمال الفلنكات وتركيب الأنظمة الالكترونية، ومراحل ما قبل التشغيل التجريبي.

ومن أبرز الكيانات التى استحوذت على جزء من الأعمال، «القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى» و3 شركات تابعة لها، و«المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية» بوزارة قطاع الأعمال العام و«كونكورد»، و«ريكو مصر»، و«سامكريت»، و«سامكو».

وتقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ خطى سكك حديد «6 أكتوبر- أسوان»، و«الغردقة – سفاجا – قنا – الأقصر» بنحو 9 مليارات دولار، وستوفر شبكة القطارات الجديدة بشكل مباشر أكثر من 40 ألف فرصة عمل، و6700 وظيفة إضافية للموردين المصريين بشكل غير مباشر، وفقًا للمعلن رسميًا من الحكومة.

وأضافت المصادر أن الشركة الألمانية ستورد أنظمة الإشارات والاتصالات، وأعمال السكة، والأعمال الكهروميكانيكية، وغيرها، إضافة إلى تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة بكل أنواعها، التى تشمل القطارات السريعة، والإقليمية، والجرارات الكهربائية، إلى جانب تصميم الورشة وتوريد وتركيب معداتها.

ويستغرق القطار الكهربائى السريع، الذى سيكون بديلًا عن شبكة سكك حديد مصر الحالية، أقل من ساعة تقريبًا لنقل الركاب بين القاهرة والإسكندرية، ونحو 4 ساعات بين القاهرة وأسوان، وسيقوم التحالف المكون من «سيمنز» و«أوراسكوم» و«المقاولون العرب» بأعمال التصميم والتركيب والتشغيل والصيانة لمدة 15 عامًا.