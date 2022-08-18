«النقل» تنوى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل 21 ورشة سكك حديدية

تنوى وزارة النقل مشاركة القطاع الخاص فى عملية إدارة وتشغيل 21 ورشة تابعة لهيئة سكك حديد مصر فى 8 محافظات، فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى استغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

قالت المصادر إن الفرص متاحة أمام جميع الكيانات الجادة والراغبة فى العمل، سواء المحلية أو الأجنبية، لافتة إلى أن أكثر من شركة خارجية عرضت تشغيل بعض أصول السكة الحديد، وأن الوزارة تعكف حاليًّا على تقييم طلبها.

وذكرت أن خطة مشاركة القطاع الخاص، هى جزء من إستراتيجية كبيرة يعكف مكتب استشارى عالمى على بلورتها فى برنامج مؤسسى متكامل لإصلاح المرفق ونقله من دائرة الخسائر إلى أن يصبح مرفقًا اقتصاديًّا بمعنى الكلمة.

وتضم قائمة أصول سكك حديد مصر التى سيتم إسنادها على دفعات للقطاع الخاص- وفقًا لقائمة اطلعت عليها «المال»- ورش أبو زعبل البالغة مساحتها 67 فدانًا،

وينفذ داخلها العَمرات المتوسطة لعربات ركاب الدرجة الثالثة بمحافظة القليوبية، إلى جانب ورش العباسية المقامة على 10 أفدنة، وتختص بتصنع مفاتيح السكك، وتجديدات البنية الأساسية.

وتشمل أيضًا ورش الإشارات بمحافظة القاهرة، والمركز الإلكترونى، وورش عربات النوم على مساحة 6000 متر مربع تقريبًا،

فضلًا عن إدارة وتشغيل ورشة قطارات سوهاج، التى ينفذ بها تجهيز وإزالة عوارض الجرارات بجميع أنواعها والتجهيزات الدورية للعربات.

وأشارت إلى أن الفائز بأي مشروع من قائمة أصول السكة الحديد، سيمنح حزمة من الحوافز، ومنها تسليمه كل المبانى والمعدات الحالية،

وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الفنية للقطارات وماكينات الصيانة، حتى يتمكن من تقييم المستلزمات المطلوبة، مع منحه إمكانية التعاقد مع الأطراف والجهات المحلية الأخرى والكيانات الاستثمارية.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية بنسبة 4.2%، خلال الربع الأول من 2022، لتسجل 828.4 مليون جنيه، مقابل 794.8 مليون بالربع نفسه من 2021،

وقفزت كميات البضائع المنقولة عبر الشبكة بحوالى 1.4% خلال الربع نفسه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسعى الوزارة من خلال تلك الشراكة إلى الحفاظ على العربات الروسية الجديدة، وصفقتي القطارات المكيَّفة وعربات البضائع التى تم شراؤها عبر قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه.

قائمة أصول السكة الحديد المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص