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«النقل» تنوى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل 21 ورشة سكك حديدية

فى 8 محافظات.. وحزمة من الحوافز للشركات الجادة

«النقل» تنوى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل 21 ورشة سكك حديدية
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:22 ص, الخميس, 18 أغسطس 22

تنوى وزارة النقل مشاركة القطاع الخاص فى عملية إدارة وتشغيل 21 ورشة تابعة لهيئة سكك حديد مصر فى 8 محافظات، فى إطار خطة الوزارة الهادفة إلى استغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها فى الفترة المقبلة، بحسب تصريحات مصادر مطلعة.

قالت المصادر إن الفرص متاحة أمام جميع الكيانات الجادة والراغبة فى العمل، سواء المحلية أو الأجنبية، لافتة إلى أن أكثر من شركة خارجية عرضت تشغيل بعض أصول السكة الحديد، وأن الوزارة تعكف حاليًّا على تقييم طلبها.

وذكرت أن خطة مشاركة القطاع الخاص، هى جزء من إستراتيجية كبيرة يعكف مكتب استشارى عالمى على بلورتها فى برنامج مؤسسى متكامل لإصلاح المرفق ونقله من دائرة الخسائر إلى أن يصبح مرفقًا اقتصاديًّا بمعنى الكلمة.

وتضم قائمة أصول سكك حديد مصر التى سيتم إسنادها على دفعات للقطاع الخاص- وفقًا لقائمة اطلعت عليها «المال»- ورش أبو زعبل البالغة مساحتها 67 فدانًا،

وينفذ داخلها العَمرات المتوسطة لعربات ركاب الدرجة الثالثة بمحافظة القليوبية، إلى جانب ورش العباسية المقامة على 10 أفدنة، وتختص بتصنع مفاتيح السكك، وتجديدات البنية الأساسية.

وتشمل أيضًا ورش الإشارات بمحافظة القاهرة، والمركز الإلكترونى، وورش عربات النوم على مساحة 6000 متر مربع تقريبًا،

فضلًا عن إدارة وتشغيل ورشة قطارات سوهاج، التى ينفذ بها تجهيز وإزالة عوارض الجرارات بجميع أنواعها والتجهيزات الدورية للعربات.

وأشارت إلى أن الفائز بأي مشروع من قائمة أصول السكة الحديد، سيمنح حزمة من الحوافز، ومنها تسليمه كل المبانى والمعدات الحالية،

وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة المتعلقة بالحالة الفنية للقطارات وماكينات الصيانة، حتى يتمكن من تقييم المستلزمات المطلوبة، مع منحه إمكانية التعاقد مع الأطراف والجهات المحلية الأخرى والكيانات الاستثمارية.

وارتفعت إيرادات السكك الحديدية بنسبة 4.2%، خلال الربع الأول من 2022، لتسجل 828.4 مليون جنيه، مقابل 794.8 مليون بالربع نفسه من 2021،

وقفزت كميات البضائع المنقولة عبر الشبكة بحوالى 1.4% خلال الربع نفسه، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتسعى الوزارة من خلال تلك الشراكة إلى الحفاظ على العربات الروسية الجديدة، وصفقتي القطارات المكيَّفة وعربات البضائع التى تم شراؤها عبر قروض ميسرة من مؤسسات التمويل الدولية بقيمة تتجاوز 30 مليار جنيه.

قائمة أصول السكة الحديد المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص

المحافظةالمساحة بالفدانمهام واختصاصاتالورشةم
القليوبية67عمرات عمومية ومتوسطة لعربات الركاب الدرجة الثالثةأبي زعبل1
القاهرة10تصنيع مفاتيح السكة والتقاطعاتالعباسية2
القاهرة5تصنيع أجهزة الاسطاف والسيمافورات الميكانيكيةالإشارات3
القاهرة27إجراء الصيانة الدورية للعرباتعربات أبى غاطس4
القاهرة1تصنيع جهاز إنذار ATCالمركز الإلكترونى5
القاهرة6000 م2تجهيز قطارات النومعربات النوم6
القاهرة3تجهيز قطارات الفرنساويالفرنساوي7
الدقهلية21إزالة عوارض العربات والجراراتورشة المنصورة8
السويس13صيانة عربات الركاب والبضائع وتجهيز قطارات القيامورشة السويس9
المنيا5000 م2تنفيذ العمرة العمومية للعرباتالمنيا الإضافية10
سوهاج2تجهيز وإزالة عوارض الجرارات بجميع أنواعهاقاطرات سوهاج11
القاهرة2800 م2تجهيز الجرارات الواردة والمستعدة للقيامديزل أبى غاطس12
القاهرة5أعمال الصيانة الدورية والوقائيةالجرارات الفرز13
القاهرة2الصيانة الدورية وإستعداد وتجهيزالقطاراتكوبرى الليمون14
الإسكندرية18العمرة العمومية لجميع عربات البضائعجبل الزيتون15
بني سويف75عمرة عربات الركاب المكيفةكوم أبو راضي16
القاهرة4800 م2تجهيز عربات الـVIP وقطارات الأسبانيعربات الـVIP17
الإسكندرية2000م2صيانة وإصلاح إجرارات وعربات نقل البضائعورشة القباري18
الشرقية24صيانة عربات الركاب والبضائعورشة الزقازيق19
الإسماعيلية151صيانة عربات الركاب والبضائع وتجهيز قطارات القيامورشة نفيشة20
بورسعيد3000 م2صيانة عربات الركاب والبضائع وتجهيز قطارات القيامورشة بورسعيد21
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

9:22 ص, الخميس, 18 أغسطس 22