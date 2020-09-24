«النقل» تنفي إغلاق محطات المترو غدًا الجمعة

نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة من إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد الجمعة وحتي صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية.

أكد بيان وزارة النقل أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحاً الي الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف الي إثارة بلبلة الرأي العام وأن يتم الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.