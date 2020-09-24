نقل وملاحة

«النقل» تنفي إغلاق محطات المترو غدًا الجمعة

تهيب الوزارة بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات
مدحت إسماعيل 4:36 م, الخميس, 24 سبتمبر 20 4:36 م, الخميس, 24 سبتمبر 20

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نفت وزارة النقل في بيان صادر عنها اليوم ما تم نشره في أحد مواقع التواصل الاجتماعي المزيفة من إغلاق كافة محطات المترو داخل القاهرة من صباح غد الجمعة وحتي صباح السبت بسبب الصيانة الضرورية.

أكد بيان وزارة النقل أن هذا الخبر عار تماماً من الصحة وأن تشغيل المترو يومي الجمعة والسبت سيكون  كالمعتاد من الساعة 5.15 صباحاً الي الساعة 12.30 بعد منتصف الليل. 

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وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين بعدم الانسياق وراء هذه الشائعات التى تهدف الي إثارة بلبلة الرأي العام وأن يتم  الاعتماد على المصادر الرسمية فيما يتعلق بالأخبار الخاصة بمرافق وزارة النقل.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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