النقل: تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل بالصعيد

المال - خاصصرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه يتم تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل في صعيد مصر.وأشار إلى أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، منوهًا إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، وتم وض

المال – خاص

صرح الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بأنه يتم تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل في صعيد مصر.

وأشار إلى أن هذه المحاور تتكون من مجموعة من الكباري، وتساهم في ربط الطرق الرئيسية شرق وغرب النيل، وتوفر الوقت واستهلاك الوقود وتكلفة النقل، منوهًا إلى وجود اهتمام خاص من الوزارة بتنمية الصعيد، وتم وضع على رأس أولويات وزارة النقل إنشاء شبكة طرق جديدة في الصعيد تساهم في ربط التجمعات الصناعية والعمرانية الجديدة وربط شرق وغرب النيل، وأن هذا الاهتمام نابع من اهتمام الحكومة المصرية بتنمية محافظات الصعيد.

وتشمل تلك المشروعات محور كوبرى طما على النيل بمحافظة سوهاج الذي يربط الطريق الزراعي الشرقى “القاهرة / أسوان” بالطريق الصحراوى الغربى “القاهرة / أسوان”، وتم الانتهاء من المرحلة الاولى 6,6 كم وعرض 21 متر بتكلفة 550 مليون جنيه، وتتكون تلك المرحلة من كوبرى نيل، و5 كبارى علوية، و8 أنفاق، و3 برابخ، يجرى العمل فى المرحلة الثانية بطول 34.5 كم بتكلفة مليار جنيه.

وإلى ذلك محور كوبرى كلابشة على النيل بمحافظة أسوان الذي يربط بين الطريق الزراعى الشرقى “القاهرة / أسوان” بالطريق الصحراوى الغربى “القاهرة / أسوان” ويبلغ طوله 23 كم، وعرضه 21 مترًا بتكلفة 642,5 مليون جنيه ويتكون من 1 كوبرى نيل، و8 كبارى علوية، وكوبرى سطحى، و6 أنفاق.

وأوضح عرفات أن هذه المحاور تشمل محور قوص – نقاده على النيل بمحافظة قنا، ويربط بين الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى ويبلغ طوله 19 كم ، وعرضه 21 متر، بتكفة 1.224 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى نيل، و14 كبارى علوية، و11 نفق.

ومحور سمالوط على النيل بمحافظة المنيا الذي يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، ويبلغ طولها 24 كم، عرضها 21 مترًا، بتكلفة 1.449 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى نيل، وكوبرى سكة حديد، وكوبرى فوق ترعة الإبراهيمية، و29 كبارى علوية، و16 نفق، و2 بربخ، أعمال طرق ومداخل بطول 22 كم، وكذلك سيتم تنفيذ محور ديروط على النيل بمحافظة أسيوط الذي يربط الطريق الصحراوى الشرقى بالطريق الصحراوى الغربى، ويبلغ طوله 30 كم، عرضه 21 مترًا، بتكلفة 1,700 مليار جنيه.

إضافة إلى محور دارو على النيل بمحافظة أسوان، ويربط بين الطريق الزراعى الشرقى “القاهرة / أسوان” بالطريق الصحراوى الغربى “القاهرة / أسوان”، ويبلغ طوله 17 كم ، وعرضه 21 مترًا، بتكلفة 1,356 مليار جنيه، ومحور عدلى منصور بمحافظة بنى سويف بطول 4.5 كم بتكلفة 800 مليون جنيه.