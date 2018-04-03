النقل: تنفيذ برج إشارات جديد كل 3 أشهر

مدحت إسماعيل ومحمود محسن قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة تنتهي من إنشاء برج إشارات جديد كل 3 أشهر. جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة…

مدحت إسماعيل ومحمود محسن

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل إن الوزارة تنتهي من إنشاء برج إشارات جديد كل 3 أشهر.

جاذ ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور هشام عرفات وزير النقل بمقر الوزارة وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكة الحديد ومساعد وزير النقل.

وأوضح عرفات أن الوزارة تقوم حاليا باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث (EIS) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان.

وأضاف عرفات أن سرعة القطار الطبيعية تكون بمعدل 100 كم/س، ولكن بسبب أعمال التطوير والتحديث تنخفض السرعة سالفة الذكر إلى 30 كم/س.

وأكد عرفات أن ما تسعى إليه الوزارة هو تحقيق أعلى معدلات الآمان العالمية.