«النقل» تنظم ندوة للتوعية بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة

وجه وزير النقل الفريق

الوزير وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالاسرة المصرية ورفع الوعي الصحي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة.

يأتي ذلك في ضوء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021 والذي يهدف إلي جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالأسرة المصرية وصحة المرأة بوجه خاص عبر تقديم تيسيرات الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية.

من جهته، وجه المهندس على حسن عياد الرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري التابعة لـ«وزارة النقل» بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الاجتماعات بمقر شركة النيل العام للإنشاء والطرق.

وتم استقبال ما يزيد عن 150 من السيدات والآنسات العاملات بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، وشركة النيل العامة للإنشاء والطرق، وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية، وشركة النيل العامة للطرق والكباري، وذلك للاستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة وتوعيتها بالشائعات الخاطئة وتصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم و الجنين أثناء الحمل خاصةً ان هذه الندوات تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لـ«وزارة النقل» وطبقا للخطة الموضوعة من وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والعنف ضد المرأة والتثقيف المجتمعي بشكل عام لكافة العاملات بقطاعات وزارة النقل على مستوي الجمهورية.

حضور ممثلين من وزارة الصحة والسكان

وحضر الندوة ممثلون عن قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وتم توفير سيارة قافلة طبية مجهزة من بداية اليوم، وتم أيضا حضور ممثلين عن المجلس القومي للمرأة وإلقاء محاضرة من المجلس القومي للمرأة عن العنف ضد المرأة بهدف رفع الوعى بوجه عام عن الحقوق والواجبات للسيدات.

وتم اختيار نخبة منتقاة من العاملات بالوزارة وهيئاتها التابعة وعددهم 6 موظفات لتوصيل رسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة حيث قام المحاضرون بمناقشة عدة موضوعات أهمها لماذا تنظيم الأسرة والتعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة و أيضا والتعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات ومراكز وزارة الصحة ونظام وأدوات المتابعة المستمرة حيث أشرفت على شرح المادة العلمية الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد.

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية وستبذل الوحدة ولجنتها الرئيسية قصاري جهدها للوصول إلى كافة العاملات بالوزارة، مشيرة إلى أنه جار التنسيق لعقد ورشة توعية للعاملات بهيئة ميناء الإسكندرية خلال الشهور المقبلة.