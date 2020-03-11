نقل وملاحة

النقل تنشر فيديو للتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة (فيديو)

في إطار حملة "معاً لسكك حديد آمنة .. سلامتك تهمنا"
محمود محسن 8:55 م, الأربعاء, 11 مارس 20 8:55 م, الأربعاء, 11 مارس 20

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نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك فيديوا جديدا للتوعية من مخاطر رشق الأطفال للقطارات بالحجارة والتي تعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.

جاء ذلك في إطار حملة “معاً لسكك حديد آمنة .. سلامتك تهمنا” والتي أطلقتها وزارة النقل للتوعية من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة ممثلة في مرفق السكة الحديد.

ويتسبب الرشق فى إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من الميزانية المالية للسكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الجديدة التي تساهم في تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.

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بقلم محمود محسن

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