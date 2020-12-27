نقل وملاحة

«النقل» تنشئ أكبر محطة فى الشرق الأوسط للأتوبيسات الذكية بالعاصمة الإدارية

على مساحة 105 أفدنة وبتكلفة 5 مليارات جنيه
مدحت إسماعيل 9:12 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:12 ص, الأحد, 27 ديسمبر 20

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علمت «المال» أن وزارة النقل طرحت مناقصة خلال الأيام القليلة الماضية، على الشركات المحلية والعالمية لإقامة أكبر محطة مركزية للأتوبيسات الذكية بالعاصمة الإدارية على مساحة 105 أفدنة، مع إشراف بعض الجهات الحكومية الأخرى، حسبما قالت مصادر مقربة من الوزارة.

وأضافت المصادر، أن التكلفة التقديرية للمحطة تصل إلى 5 مليارات جنيه، وستكون مصممة وفقًا للأنظمة العالمية، التى تعمل %90 منها إلكترونيًا، موضحة أنها ستكون مركزًا للانطلاق والمبيت لكل وسائل النقل الذكية فقط.

وأشارت إلى المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وستنتهى كل الأعمال خلال عامين على أقصى تقدير.

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مصادر: المشروع يضم مولًا تجارياً ومنطقة تجارية وإدارية.. والانتهاء خلال عامين

وأضافت المصادر أن المشروع يتكون من موقف كبير، إلى جانب مول تجارى، و3 محطات وقود، فضلًا عن منطقة تجارية وإدارية، وورش صيانة على أعلى مستوى.

وذكرت أن المنطقة التجارية بالمحطة تستهدف فى المقام الأول فتح فرص عمل للشباب، إلى جانب توفير كل سبل الراحة للركاب، لافتة إلى أن المحال التجارية سيتم طرحها فور بدء التشغيل التجريبى للمحطة.

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وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أعلن، منذ أيام، أن الحكومة وكل أجهزتها تسابق الزمن من أجل تسريع وتيرة إنجاز الأعمال، وإنهاء المشروعات المختلفة داخل العاصمة الإدارية الجديدة.

كما كلف مدبولى الوزارات المعنية بسرعة العمل على صياغة حزمة المحفزات التى سيتم منحها للموظفين المنتقلين للعاصمة، حتى يتسنى الإعلان عنها فى يناير 2021، مع تكثيف وجود الخدمات التعليمية والصحية فى نطاق العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.

وتنفذ وزارة النقل فى الوقت نفسه، القطار الكهربائى الذى سيبدأ مساره من محطة عدلى منصور التبادلية، ويكون موازيًا لطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوى، لربط كل مدن شرق القاهرة (السلام – العبور – المستقبل – الشروق – بدر)، ثم يتفرع شمالًا بعد مدينة بدر حتى العاشر من رمضان وجنوبًا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يمتد إلى المدينة الرياضية العالمية.

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وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية %64 لأعمال كبارى القطار الكهربائى، وكبارى السيارات، والأنفاق، والجسور (حفر وردم) والورشة، فيما وصلت نسبة إنجاز أعمال المحطات فى الخرسانات والمبانى والمحارة %52.

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بقلم مدحت إسماعيل

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل فى جريدة المال منذ 2013، ومحرر قطاع النقل

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