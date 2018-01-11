النقل تنتظر موافقة الرقابة الإدارية على تسعير تذاكرها

%40-15 زيادة على جميع الدرجات المكيفة.. و3 جنيهات حدًا أدنى للمميزة كتب ـ مدحت إسماعيل: أرسلت وزارة النقل لهيئة الرقابة الإدارية مقترحاتها بشأن رفع تذاكر السكك الحديدية منذ يومين والتى تشمل زيادة تذاكر الرحلات المكيفة بنسبة تتراوح بين 15 و%40، وتحريك تعريفة الدرجة المميزة بحد أدنى يصل إلى 3

%40-15 زيادة على جميع الدرجات المكيفة.. و3 جنيهات حدًا أدنى للمميزة





كتب ـ مدحت إسماعيل:

أرسلت وزارة النقل لهيئة الرقابة الإدارية مقترحاتها بشأن رفع تذاكر السكك الحديدية منذ يومين والتى تشمل زيادة تذاكر الرحلات المكيفة بنسبة تتراوح بين 15 و%40، وتحريك تعريفة الدرجة المميزة بحد أدنى يصل إلى 3 جنيهات، وفقاً لما كشف عنه مسؤول لـ«المال».

وتستهدف وزارة النقل، ممثلة فى هيئة السكة الحديد جمع إيرادات بقيمة 900 مليون جنيه سنوياً من زيادة أسعار تذاكرها، وتسعى الوزارة لإقرار تلك الزيادات قبل نهاية الشهر الجارى، وتوقع المسؤول أن يتم الاتفاق مع الرقابة الإدارية على الأسعار الجديدة السبت المقبل على أقصى تقدير.

وقال هشام عرفات، وزير النقل خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسى الإثنين الماضي، إن الوزارة مضطرة إلى رفع أسعار تذاكر السكك الحديدية، بخلاف تعديل أسعار قطارات الضواحى، مؤكداً أن «النقل» تعمل على تنفيذ مشروعات بتكاليف تتجاوز 52 مليار جنيه حتى 2022.

وأوضح الوزير أن الإيرادات السنوية لهيئة السكك الحديدية تتوزع بواقع 1.9 مليار جنيه، من تذاكر الخطوط الطويلة، بخلاف 300 مليون من منقولات البضائع، بينما تتجاوز المصروفات السنوية 5.5 مليار.