«النقل» تنتظر رد «المالية» على توفير 10 مليارات جنيه لصرف مستحقات المقاولين

تنتظر وزارة النقل رد وزارة المالية على توفير مبلغ بقيمة 10 مليارات جنيه خلال الأيام القليلة لصرفها لشركات المقاولات العاملة فى مشروعات الموانئ البحرية، والجر الكهربائي، ومرفق هيئة سكك حديد مصر، والطرق والكباري، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن «النقل» خاطبت منذ فترة وزارة التخطيط، بضرورة توفير المبلغ لصرف مستخلصات عدد من الشركات، إلا أن «الأخيرة» طلبت منحها بعض الوقت لتنسيق الأمر مع «المالية».

وأعلنت الوزارة فى بيان رسمى أواخر يونيو الماضى، أن استثمارات القطاع بداية من عام 2014 وحتى يوليو 2024، ستسجل 2 تريليون جنيه، موزعة بواقع 530 مليارًا لمشروعات الطرق والكباري، والسكك الحديدية نحو 225 مليارًا، إضافة إلى 1.1 تريليون لمترو الأنفاق والجر الكهربائي، وحوالى 129 مليارًا للموانئ البحرية، و15 مليارًا لـ«الجافة»، إلى جانب 4 مليارات للنقل النهري.

وأشارت المصادر إلى أن المبلغ الـ10 مليارات جنيه المطلوبة تعد الجزء الأول من مخصصات الهيئات التابعة لوزارة النقل فى موازنة العام المالى الحالي، والموجهة للمشروعات الجارى استكمالها، ومنها على سبيل المثال القطار الكهربائى السريع «العلمين – السخنة»، والمرحلة الثالثة فى القطار الكهربائى الخفيف «عدلى منصور – العاصمة الإدارية»، والمرحلة الأولى من الخط الأول لمترو الأنفاق، ومحطة تحيا مصر 2 بميناء دمياط، وبعض التطويرات فى موانئ البحر الأحمر، والإسكندرية.

وتعمل فى تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات الهيئة القومية للأنفاق أكثر من 150 شركة مقاولات، مسجلة لدى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد البناء، وعمالة يصل عددها إلى 150 ألفًا من مختلف التخصصات، وفقًا لبيانات الوزارة.

وأشارت المصادر إلى أن الوزارة تحاول حل الأزمات التى تواجهها الشركات العاملة فى مشروعاتها، خاصة أن البعض منهم يعانى أزمة فتح مستندات تحصيل فى البنوك المحلية، لشراء بعض الخامات الضرورية لاستكمال الأعمال المطلوبة.

وتستكمل «النقل» فى الفترة الحالية تنفيذ قائمة المشروعات التابعة للهيئات، والتى تتوزع بواقع 23 بقطاع الجر الكهربائي، و80 بالموانئ البحرية عبر مشاركة 100 شركة و90 مشروعا تنفذها هيئة سكك حديد مصر، بالتعاون مع 88 كياناً بالقطاع.