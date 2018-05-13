النقل تنتظر الموافقة على زيادة تذاكر السكة الحديد بنسبة 30 – %45 بعد رمضان

مدحت إسماعيل تنتظر وزارة النقل الحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، لرفع تذاكر السكة الحديد تدريجياً، على أن يتم تطبيقها بعد شهر رمضان مباشرة.وكانت الوزارة قد أقرت الخميس الماضى، الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، وتبدأ من 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و16 محطة بقيمة 5 جنيها

مدحت إسماعيل



تنتظر وزارة النقل الحصول على موافقة نهائية من مجلس الوزراء، خلال الأيام المقبلة، لرفع تذاكر السكة الحديد تدريجياً، على أن يتم تطبيقها بعد شهر رمضان مباشرة.

وكانت الوزارة قد أقرت الخميس الماضى، الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، وتبدأ من 3 جنيهات لعدد 9 محطات، و16 محطة بقيمة 5 جنيهات، و7 جنيهات لأكثر من ذلك.

وعلمت «المال» من مصادر مطلعة بالوزارة، أن زيادات أسعار تذاكر السكة الحديد، سوف تتراوح بين 30 و%45، على الدرجة الأولى والثانية المكيفة، وقطارات VIP.

وأضافت أن الزيادة المقترحة وضعت حداً أدنى لأسعار تذاكر قطارات الضواحى بنحو5 جنيهات، وتبلغ حالياً 1.25 جنيه.

وكان وزير النقل، الدكتور هشام عرفات، قد أعلن فى يناير الماضى، بدء تطبيق زيادة على أسعار تذاكر السكة الحديد بداية من شهر فبراير، وتم التأجيل لحين انتهاء موعد اشتراكات طلاب المدارس والجامعات، بالفصل الدراسى الثانى.

يبلغ عدد اشتراكات السكة الحديد نحو500 ألف مشترك، وتصل نسب التخفيض بها إلى %98 للطلبة، و%89 للقطاع العام، و%78 للخاص، وتبلغ نسبة التخفيض على اشتراكات الكيلومتر 56.%

وأعلنت هيئة السكة الحديد، نهاية الأسبوع الماضى، إطلاق تطبيق جديد لحجز التذاكر بنظام الفيزا كارت، عبر وضع 20 ماكينة جديدة بالمحطات المركزية للهيئة، والنوادى، والأماكن العامة.

وأشارت مصادر إلى أن هيئة السكة الحديد تتوقع تحقيق حصيلة تصل إلى 1.2 مليار جنيه من الزيادة، مضيفة أن الخسائر المتوقعة خلال العام المالى الجارى 2017/2018، تتراوح بين 4.5 و5 مليارات جنيه، ومن ثم فإن التسعير الجديد أصبح حتمياً، لا مفر منه.

وذكرت أن وزارة النقل تعكف على وضع برنامج، يستمر عدة سنوات، يتم خلاله رفع التذاكر بنسب متفاوته، حسب تطورات المنظومة، مثلما فعلت وزارة الكهرباء التى نجحت فى تحقيق طفرة اقتصادية، وإنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

وأشارت إلى أن هناك برنامجاً طموحاً لتطوير المرفق، بتكلفة تصل إلى 52 مليار جنيه، منها 20 ملياراً لشراء 1300 عربة جديدة لمختلف الفئات، و200 جرار سكة حديد، مؤكدة أن تكلفة التطوير سيتم تمويلها من خلال القروض الميسرة، بغرض وقف الخسائر.

ووقعت هيئة السكة الحديد العام الماضى اتفاقيتين، الأولى بقيمة 575 مليون دولار مع شركة جنرال إليكتريك، تهدف لتمويل وتوريد 100 قاطرة جديدة متعددة الاستخدام للركاب والبضائع، وتقديم دعم فنى، وقطع غيار وصيانة وتطوير 81 قطاراً على مدى 15 عاماً، ووفقاً للعقد فإن أول شحنة تضم 25 قاطرة، تصل نهاية 2018، والاتفاقية الثانية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، بغرض تمويل شراء 100 جرار جديد بقيمة 290 مليون يورو.