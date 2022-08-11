«النقل»: تم تعيين 550 مهندسا و750 تكنولوجيا و2500 فنيا في السكة الحديد

قالت وزارة النقل إنه تم التصديق من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعيين 550 مهندسا و750 تكنولوجيا و2500 فنيا وتم اختيارهم واختبارهم (نفسي، طبي، لياقة، كشف هيئة) بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة وتدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية، وذلك لضخ أجيال جديدة في مرفق السكة الحديد تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية، وذلك تنفيذاً لضوابط التعيين في الدولة والتي يتم تنفيذها من قبل وزارة النقل بكل دقة وشفافية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي – بشأن ما نشر في عدد من المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان “وزير النقل يوجه بإنهاء تعيينات وتعاقدات السكة الحديد من 10 مارس 2019 ” – أنه بمراجعة موقف العمالة والموظفين بهيئة السكة الحديد، والتي يصل إجمالي عددها إلى 42 الف عامل تم تعيينهم بالطرق القانونية في الجهاز الإداري للدولة وموقف العمالة والموظفين في الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية والتي يصل اجمالي عددهم إلى 25700 عامل وموظف وهي أعداد ضخمة جداً، فكان لزاماً مراجعة هذه الأعداد التي تكبد ميزانية الدولة أعباء هائلة تقدر بـ4.2 مليار جنيه مرتبات للموظفين والعاملين بهيئة السكك الحديدية سنوياً وتقدر بـ2 مليار جنيه للموظفين والعاملين بالشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية.

وأضافت: ”تلاحظ للجان المختلفة لوزارة النقل إجراء تعاقدات بالواسطة والمحسوبية في بعض الشركات التابعة لهيئة السكك الحديدية برغم صدور تعليمات من الوزارة بمنع ذلك تماما وعدم تنفيذ أي تعاقدات في السكة الحديد أو الشركات التابعة لها دون إجراءات قانونية وشفافة“.

تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم وزارة النقل

وذكرت أنها جميعها ليست تعيينات وإنما تعاقدات تمت بالواسطة والمحسوبية دون علم الوزارة وفور رصد تلك التعاقدات من اللجان المشكلة من الوزارة خلال أعمال المراجعة وجهت الوزارة بمراجعة كافة هذه التعاقدات التي تمت بالواسطة والمحسوبية، واستمرار التعاقدات التي تحتاجها الشركات التابعة للسكة الحديد في تلك الشركات، والتعاقدات الزائدة عن الحاجة وعلى الرغم من تعاقدهم بالواسطة والمحسوبية سيتم إعادة تسكينهم في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل مرافق النقل الحديثة مثل شركة RATP الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT وشركة TMT المصرية الفرنسية المكلفة بادارة وتشغيل محطة 55-62 بميناء الإسكندرية وشركة افيك الصينية المكلفة بصيانة القطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأهابت وزارة النقل وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر من أخبار تخص الوزارة والرجوع إلى المتحدث الإعلامي للوزارة للحصول على الأخبار من مصادرها الرسمية.