«النقل» تمد لـ«السويدي» فترة تنفيذ المنظومة الذكية على الطرق السريعة لأواخر 2022

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة النقل مدت لشركة السويدى إليكتريك الفائزة بمشروع منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة فترة تنفيذ الأعمال لنهاية العام الحالى، بدلًا من يونيو المقبل، وذلك بعد تكثيف الشركة عملها للمنظومة بالطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى الذى يتم تطويره حاليًا.

وأضافت المصادر أن «السويدي» انتهت فعليًّا من تطبيق منظومة النقل الذكى على طريق « شبرا – بنها» بطول 40 كم، وتم إطلاق التشغيل التجريبى، والطريق يعد أول مسار من المرحلة الأولى والتى تضم 6 طرق سريعة ستطبق بها المنظومة.

ولفتت إلى أن المسار الثانى الذى يتم إنهاؤه قريبًا مشروع الطريق الدائرى، ولا سيما أن هناك توجيهات بتسريع وتيرة العمل بداية من العام الحالي؛ حتى تتمكن وزارة النقل من تشغيل الطريق فى أقرب وقت ممكن.

وتنفذ وزارة النقل حاليًّا أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل التوسعة فى المسافة من منطقة المريوطية بالجيزة حتى طريق الأوتوستراد بالقاهرة بطول 12 كم.

وتستهدف الوزارة بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا فى كوبرى المنيب الذى سيكون إجمالى الحارات به 8 فى كل اتجاه.

والطرق التى تعمل فيها شركة السويدى حاليًّا هى «الإسكندرية- القاهرة» الصحراوى، و«العين السخنة- القاهرة»، والإسماعيلية- بورسعيد»، و«القاهرة- السويس»، والطريق الدائرى.

يشار إلى أن نظم النقل الذكية تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البرى، للمساهمة فى تقليل الحوادث، وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، والتكدسات المرورية.

وتتمثل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، فى الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة 22% سنويًّا، والحد من تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة 33% والحد من استهلاك الوقود بنسبة 13%.

وأعلنت وزارة النقل فى الفترة الماضية أن إجمالى استثمارات قطاع الطرق بداية من 2014 حتى نهاية 2024 ستصل الى 474 مليار جنيه،

إذ بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورًا جديدًا على النيل حتى عام 2024، ووفقا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى أواخر 2021 تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا.

كما أنه مخطط تنفيذ 16 محورًا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالى فى عام 2024 إلى 67 محـورًا، منها 31 محورًا فى الصعيد، و36 فى منطقة الدلتا.

ومن المخطط أن يتم تنفيذ 5 محاور فى نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، وذلك بين مناطق دهشور، والواسطى، والفشن، وبنى مزار، مرورًا بالمنيا، وملوى، والأقصر، وإسنا إضافة إلى إدفو وكلابشة؛ ليصل إجمالى محاور النيل إلى 72 حتى عام 2030.