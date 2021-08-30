«النقل» تمد فترة تلقى طلبات تأهيل «ترام الرمل» شهرا

قررت وزارة النقل مد فترة التقدم بطلبات التأهيل لتصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، حتى 22 سبتمبر المقبل، بعد أن كان آخر موعد للتقدم بالطلبات هو 22 أغسطس الجارى .

وصرح مصدر مسئول فى الوزارة بأن قرار التأجيل جاء بناء على طلب الشركات المتخصصة والأجنبية، التى تستعد للتقدم بطلب إبداء الاهتمام بالمشروع وتقديم المستندات المطلوبة، خاصة أنه تم طرح المشروع فى 12 يوليو الماضي.

وتستهدف وزارة النقل تنفيذ المشروع وتطوير ترام الرمل فى المسافة الواقعة من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية، وهو نفس المسار الحالى للمشروع قيد التنفيذ، والذى تتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف عليه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن المناقصة التى تم طرحها تستهدف تقديم الشركات المتخصصة سابقة الخبرة للتأهيل المسبق لتنفيذ عقد (D & B-1) لتأهيل المشروع بطول يصل إلى 14.4 كم و نحو 25 – 30 محطة ركاب، مشيرا إلى أن عقد (D & B-1) هو التصميم الهندسى / التفصيلى والتوريد والتنفيذ والاختبار للأعمال المدنية للمحطات ومحطات التغذية والورشة وكبارى الترام، وحوش وسكك تخزين القطارات، بالإضافة إلى الإشارات والتحكم المركزى والاتصالات وبوابات التذاكر.

كما يشمل العقد أعمال الإمداد بالطاقة والأعمال الكهربية والميكانيكية ومعدات الورشة، بالإضافة إلى أعمال السكة الحديد، والتنسيق والتكامل مع مورد الوحدات المتحركة، بالإضافة إلى تنفيذ الاختبارات وبداية التشغيل، وتدريب العاملين بالمشروع .

ووفقا للاتفاقية، يشمل البرنامج 3 مخططات، أولها يتمثل فى إعادة تأهيل وتوسعة ترام الرمل الحالى بإجمالى طول 13.8 كم، وإعادة تأهيل وتطوير خط سكة حديد أبو قير الحضرى بالإسكندرية إلى مترو سريع بطول 22 كم، وإعادة تأهيل الخط الثانى لمترو أنفاق القاهرة بطول 23 كم، وتجديد العربات الخاصة به.

وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بنحو 2 مليار و256 مليون يورو سيمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءا منها يقدر بمليار و128 مليون يورو.