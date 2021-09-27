الإسكندرية

«النقل» تمد فترة تلقى طلبات تأهيل «ترام الرمل» إلى 6 أكتوبر

للمرة الثانية على التوالى
السيد فؤاد 9:25 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 9:25 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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قررت وزارة النقل مد فترة التقدم بطلبات التأهيل لتصميم وتنفيذ وإعادة تأهيل ترام الرمل بالإسكندرية، للمرة الثانية على التوالى خلال الشهر الجارى، ليكون آخر موعد أمام الشركات 6 أكتوبر المقبل، بدلًا من 22 سبتمبر الحالى.

وصرح مصدر مسئول فى الوزارة بأن قرار التأجيل جاء بناءً على طلب الشركات المتخصصة والأجنبية، التى تستعد للتقدم بطلب إبداء الاهتمام بالمشروع، وتقديم المستندات المطلوبة، خاصة أنه تم طرحه فى 12 يوليو الماضى.

وأكد المصدر أنه خلال جلسة الاستفسارات التى عقدتها الهيئة القومية للأنفاق والجهات المختصة بالمشروع، طالبت الشركات بأن يتم التمديد حتى 22 أكتوبر المقبل، لمزيد من دراسة المشروع الذى يعد الأضخم من نوعه فى نشاط نقل الركاب بالمحافظة، إضافة إلى منح فرصة للتصديق على المستندات المطلوبة للتقدم.

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وتستهدف وزارة النقل تنفيذ المشروع وتطوير ترام الرمل فى المسافة الواقعة من محطة فيكتوريا إلى محطة المنشية، وهو نفس المسار الحالى للمشروع قيد التنفيذ، والذى تتولى الهيئة القومية للأنفاق الإشراف عليه بالتنسيق مع محافظة الإسكندرية، والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى.

من ناحية أخرى، أشار المصدر إلى أن المناقصة التى تم طرحها تستهدف تقديم الشركات المتخصصة سابقة الخبرة للتأهيل المسبق لتنفيذ (عقد D & B-1) تأهيل المشروع بطول يصل إلى 14.4 كيلومتر، ونحو 25 – 30 محطة ركاب.

ولفت إلى أن عقد (D & B-1) هو التصميم الهندسى/ التفصيلى والتوريد والتنفيذ والاختبار للأعمال المدنية للمحطات ومحطات التغذية والورشة وكبارى الترام، وحوش وسكك تخزين القطارات، بالإضافة إلى الإشارات والتحكم المركزى والاتصالات وبوابات التذاكر.

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يشمل العقد أعمال الإمداد بالطاقة والأعمال الكهربية والميكانيكية ومعدات الورشة، إلى جانب أعمال السكة الحديد، والتنسيق والتكامل مع مورد الوحدات المتحركة، إضافة إلى تنفيذ الاختبارات وبداية التشغيل، وتدريب العاملين بالمشروع .

وحسب الاتفاق، تقدر التكلفة الإجمالية المجمعة لبرنامج الاستثمار بنحو 2 مليار و256 مليون يورو، سيمول بنك الاستثمار الأوروبى جزءًا منها يقدر بمليار و128 مليون يورو.

كانت المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول بالإسكندرية، قد بدأت بتكليف من المحافظ اللواء محمد الشريف، بحث آليات تنفيذ مشروعى تطوير خط ترام الرمل وإنشاء خط مترو الأنفاق بطول 43 كيلومترًا من أبو قير بتكلفة 2.5 مليار دولار.

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وفى نفس السياق، قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اعتبار مشروع تحويل قطار أبوقير فى الإسكندرية إلى مترو أنفاق، من أعمال المنفعة العامة، وتم تخصيص أراضٍ تنفيذه إلى الهيئة القومية للأنفاق.

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بقلم السيد فؤاد

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