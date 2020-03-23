النقل تمد فترة تجديد شهادات البحارة 3 أشهر بسبب «كورونا»

قررت هيئة السلامة البحرية مد فترة تجديد الشهادات التي تصدرها 3 أشهر والتي انتهت او قار بت على الانتهاء

قررت هيئة السلامة البحرية، التابعة لوزارة النقل ، مد فترة صلاحية الشهادات الأهلية البحرية المصرية، وشهادة الكفاءة لأفراد السطح والماكينة للسفن والشهادة الطبية الدولية ” الخاصة بالبحارة ” التي انتهت أو قاربت على الانتهاء لمدة 3 شهور بسبب فيروس كورونا .

وجاء قرار هيئة السلامة البحرية بناءً على تعليمات صادرة من المنظمة البحرية الدولية ” IMO ” والتي صدرت في 17 مارس الجاري لهيئات السلامة البحرية على مستوى العالم برقم ” رقم 4204/Add.5 “.

وأشارت المنظمة البحرية العالمية إلى ضرورة مراعاة ذلك أثناء قيام كل من رقابة دولة الميناء وكذا دولة العلم داخل البلاد بعدم مطالبة العاملين بالبحر أثناء عملهم على السفن المصرية والأجنبية بتجديد صلاحية الشهادة الأهلية والشهادة الطبية وذلك أثناء قيامهم بإجراء التفتيشات اللازمة على السفن المصرية والأجنبية.

وأرجعت الهيئة ذلك الإجراء إلى الظروف التى تمر بها دول العالم العربية والأجنبية من انتشار فيروس كورونا المستجد وحافظاً على سلامة الأرواح للسادة العاملين بالبحر.

وتقوم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفة السلطة البحرية المختصة داخل مصر وتعد منوطه بإصدار الشهادة الأهلية البحرية المصرية وشهادة الكفاءة لأفراد السطح والماكينة والشهادة الطبية الدولية.

وتعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ( مصلحة الموانئ والمنائر سابقاً) من أقدم المصالح الحكومية في الدولة إذ يرجع تاريخ انشاؤها الى عام 1830 حيث أنشئ مجلس للإشراف علي ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة وتدرجت تبعياتها الى وزارات متعددة منها وزارة الداخلية – ووزارة الاشغال – ووزارة المواصلات – ووزارة النقل البحري ثم اخيراً لوزارة النقل.