«النقل» تلزم جميع شركات المقاولات بتوفير كمامات وجونتيات طبية للعمال

قال مصدر مسئول في وزارة النقل، إن تعليمات أصدرها المهندس الفريق كامل الوزير، إلزام جميع الشركات العاملة في مشروعات الطرق والكباري، والأنفاق، والسكة الحديد، بتوفير أساليب الوقاية الطبية لجميع العاملين وهي تشمل ارتداء الكمامات الجونتيات الطبية أثناء العمل.

وأضاف مسئول وزارة النقل، أن التعليمات شملت قياس درجات الحرارة للعاملين ومتابعة حالتهم الصحية، وتطهير مواقع العمل بصورة دورية منتظمة وكذلك كافة وسائل الانتقال، واستراحات العاملين و كافة مقرات الشركة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ـ كوفيد 19.

من جانبه قال أحد مهندس شركة المقاولون العرب، أنه وبعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأحد مواقع العمل اليوم وتعليماته، بضرورة ارتداء العاملين للواقى الطبى للوجه “الكمامات”.

أصدرت الشركة لكافة العاملين، تطبيق الإجراءات الاحترازية، وهي إلزام العاملين ارتداء الواقي الطبي، إنثاء فترة العمل بالقطار الكهربائي، والخط الثالث للمترو، تطهير وتعقيم مواقع العمل بشكل دوري على مدار الساعة.

وذكر أن الشركة أصدرت تنبيها بأنه سيتم تطبيق لائحة الجزاءات ضد المسئولين عن اجراءات السلامة داخل هذا المشروعات، وايضا على كل من يسمح للعاملين بالدخول الى المواقع دون استخدام الكمامات.

وقام الوزير اليوم بتفقد مشروع رفع كفاءة طريق “بنها / المنصورة”، بطول 73 كم وإنشاء عدد 5 كباري لحل التقاطعات السطحية لتسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات.

والتقى بالمهندسين والعمال، وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال الطرق التي بلغت نسبة تنفيذها 75% والانتهاء من اتجاه القاهرة بكوبري اسنيت قبل نهاية مايو المقبل.

كما طالب انتهاء المشروع بالكامل نهاية يونيو المقبل خاصة بعد انتهاء اتجاه المنصورة بكوبري اسنيت والإنتهاء من تنفيذ الأربعة كباري الآخرى وهي كباري صهرجت وبشلا وطنامل وكفر شكر وفتحها أمام حركة المرور.

أشار الوزير أنه يتم تطوير البر الشرقي من الرياح التوفيقي في المسافة من بنها حتى المنشأة الكبرى حدود محافظة القليوبية بطول 20كم ليكون اتجاه المرور من القاهرة إلى المنصورة بواقع 3حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة للقاهرة 4 حارات.

وكان الرئيس السيسي قد وجه جميع الجهات المعنية بالتشديد على جميع الشركات بضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وعلى وجه الخصوص ارتداء الكمامات وتجنب التجمعات المزدحمة.

كما أكد أن ذلك حرصاً على سلامة جميع المواطنين، خاصة العاملين بمختلف المشروعات بأنحاء الجمهورية، واتساقاً مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

يأتي ذلك في إطار تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم لبعض مواقع المشروعات الإنشائية، وفي ضوء ما تلاحظ لسيادته من عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع.