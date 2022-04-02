علمت «المال» من مصادر مطلعة أن وزارة النقل أسندت لشركة السويدى إليكتريك الفائزة بمشروع منظومة النقل الذكى على الطرق السريعة لتنفيذها على الطريق الأوسطى البالغ طوله 155 كيلومترًا، لتصل المحاور التى تنفذ عليها الرقابة الإلكترونية إلى 7 محاور.

قالت المصادر لـ«المال» إن التكلفة المبدئية للمشروع متوقع أن تصل إلى نصف مليار جنيه، خاصة أن أسعار المعدات التى تعتمد عليها تلك الآلية ارتفعت بنسبة كبيرة فى الفترة الماضية.

وأوضحت أن الطريق الأوسطى كان مخططًا له أن يكون ضمن المرحلة الثانية لشبكة الطرق التى ستدار من خلال المنظومة الحديثة، لكن وزارة النقل، وجدت ضرورة ضم «الأوسطي»، للمرحلة الأولى الجارى تنفيذها حاليًا.

وأشارت إلى أن «السويدي» انتهت فعليًّا من تطبيق منظومة النقل الذكى على طريق «شبرا – بنها» بطول 40 كيلومترا، وتم إطلاق التشغيل التجريبى، والذى يعد أول مسار من المرحلة الأولى.

وكانت شركة السويدى، فازت نهاية 2019 بتنفيذ منظومة النقل الذكى على عدد من محاور المشروع القومى للطرق، وهي: طريق «شبرا بنها الحر بطول 40 كم»، و«القاهرة -الإسماعيلية – بورسعيد بطول 195 كم»، و«القاهرة-الإسكندرية بطول 220 كم»، و«القاهرة-العين السخنة بطول 134 كم»، و«القاهرة – السويس بطول 134 كم»، و«الدائرى الإقليمى بطول 380 كم»، وأخيرًا الطريق الأوسطى بطول 155 كم.

ويخدم الطريق جميع محافظات الوجه القبلى والبحرى ومدن القناة، إذ يربط طريقى «القاهرة- السويس»، و«القاهرة- الإسماعيلية» الصحراوى بمدينتى 15 مايو وحلوان، ويتكون من 16 حارة مرورية، بواقع 8 حارات فى كل اتجاه.

يشار إلى أن نظم النقل الذكية تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلى والإلكترونيات والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البرى، للمساهمة فى تقليل الحوادث، وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، و التكدسات المرورية.

وتتمثل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، فى الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة %22 سنويًّا، ومن تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة %33 من استهلاك الوقود بنسبة %13.

وأعلنت وزارة النقل فى الفترة الماضية أن إجمالى استثمارات قطاع الطرق بداية من 2014 حتى نهاية 2024 ستصل الى 474 مليار جنيه، إذ بدأ التخطيط لإنشاء 29 محورًا جديدًا على النيل حتى عام 2024، ووفقًا لهذه الخطة فمنذ عام 2014 وحتى أواخر 2021 تم الانتهاء من تنفيذ 13 محورًا.

كما أنه مخطط تنفيذ 16 محورًا، واستكمال محاور: جرجا، وطما، وديروط، وبذلك يصل الإجمالى فى عام 2024 إلى 67 محـورًا، منها 31 محورًا فى الصعيد، و36 فى منطقة الدلتا.

ومن المخطط أن يتم تنفيذ 5 محاور فى نطاق الصعيد فيما بعد عام 2024، وذلك بين مناطق دهشور، والواسطى، والفشن، وبنى مزار، مرورًا بالمنيا، وملوى، والأقصر، وإسنا، إضافة إلى إدفو وكلابشة؛ ليصل إجمالى محاور النيل إلى 72 حتى عام 2030.