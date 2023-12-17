«النقل» تكافح فى 3 جبهات لتخطى أزمة الدولار

وضعت أزمة شح دولار بالسوق المحلية وارتفاع أسعار كافة خدمات الإنتاج والتصنيع، وزارة النقل، أمام 3 جبهات تحاول تخطيها فى الفترة المقبلة، لاسيما وأنها تسعى لاستكمال مشروعاتها المستهدفة.

التحدى الأول الأكبر أمام الوزارة فى الوقت الحالى يتمثل فى فروق أسعار تنفيذ واستكمال المشروعات التى بدأت فيها منذ سنوات وجارٍ استكمالها، والثانى اعتماد الكثير من مشروعاتها على مكون كبير يتم استيراده، والأخيرة تضاعف تكاليف المشاريع المخطط تنفيذها فى الخمس سنوات المقبلة.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قالت فى إحدى جلسات مناقشة موازنة العام المالى فى يونيو الماضى إن الاستثمارات الكلية الموجهة لقطاع النقل تقدر بنحو 321 مليار جنيه خلال العام المالى الجارى، مقابل استثمارات فى حدود 247 مليار العام السابق.

أوضحت مصادر بعدد من هيئات وزارة النقل لـ”المال” أن الوزارة تسعى الخروج من أزمة الدولار وتداعياتها بطريقة مرنة، من خلال العمل على أكثر من محور، بالتوازى مع استمرار تنفيذ المشروعات ، كما تسعى إلى التسريع فى ببعضها إن أمكن لتجنب الزيادة المتوقعة.

ذكرت المصادر أن المحور الأول يتركز على توطين الصناعات التي تعتمد عليها بشكل رئيسى فى المشروعات الكبرى، لافتة إلى أن ذلك تم تطبيقه فى مرفقى مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، لكن الإنتاج الفعلى لكل الصناعات يستغرق بعض الوقت لارتباطه بعدة عوامل ومنها فترة الإنشاءات وشراء المعدات، والحصول على موافقات الجودة وغيرها من المتطلبات الأساسية للتصنيع.

وأعلنت وزارة النقل فى الشهور الماضية عن اتفاقها مع شركة ألستوم الفرنسية لإقامة مصنعين بمدينة برج العرب بالإسكندرية، الأول يختص بتوفير الأنظمة الكهربائية كمكونات السكك الحديدية، والثانى لإنتاج كل أنواع الوحدات المتحركة.

وكان مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على خطة «ألستوم» التى قام بعرضها وزير النقل فى أغسطس الماضى، وتتضمن البدء فى تنفيذ المصنع الأول قبل نهاية العام الحالى، والانتهاء منه بشكل كامل آواخر العام المقبل، وإطلاق التشغيل التجريبى مطلع 2025 والإنتاج الفعلى بنهاية العام نفسه.

واتفقت الوزارة أيضا مع شركة تالجو العالمية لإقامة مصنع بمنطقة كوم أبو راضى لتصنيع عربات ركاب القطارات، والتعاون مع شركة «Colway» الإسبانية لتأسيس آخر لإنتاج المكونات الداخلية ووسائل النقل الجماعى فى مصر، بخلاف «لينزا مصر» لتشييد مصنع لقطع غيار، والاتفاق مع هيونداى روتيم الكورية لتصنيع عربات المترو فى مصنع نيرك بشرق بورسعيد ، والاتفاق مع «فويست البين» النمساوية لتوفير مفاتيح السكك الحديدية بورش العباسية.

تطمح هيئة سكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل إلى جمع 290 مليون دولار من تذاكر القطارات المكيفة المتاحة للعرب والأجانب خلال أربع سنوات مالية، بعد تطبيق الهيئة تعريفة منفصلة لركاب «القطارات المكيفة» من العرب والأجانب بالدولار لأول مرة، فى أغسطس الماضى ضمن أحدث مساعى الجهات الحكومية لتوفير العملة الصعبة لتغطية تكاليف التشغيل وقدرتها على توفير احتياجاتها الخارجية.

لفتت المصادر إلى أن المحور الثانى الذى ركزت عليه الوزارة لتجنب شراء معدات من الخارج يتعلق بالاستعانة بالقطاع الخاص فى استكمال المشروعات ليتولى مهمة الإدارة والتشغيل، ومن ثم فإنه مسؤول عن توفير البنية الفوقية لهذه المشروعات والتى عادة تمول بالعملة الصعبة.

لفتت المصادر إلى أنه تم تطبيق هذه الآلية فى عدد من مشروعات النقل البحرى، ومترو الأنفاق، والسكك الحديدية، وسيتم تطبيقها على مشروعات النقل البرى وعلى رأسها الاتوبيس الترددى على الطريق الدائرى خلال الفترة المقبلة.

أسندت وزارة النقل لتحالف شركتى “الغرابلي” و”ثرى إيه إنترناشيونال” مهمة إدارة وتشغيل قطارات البضائع بهيئة سكك حديد مصر بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة 15 عامًا قابلة للتجديد لفترة مماثلة لكن ببنود جديدة.

وأبرمت الوزارة أيضا مع شركة سكك حديد ألمانيا – دويتشه بان – اتفاقا لتشغيل وإدارة شبكة القطار الكهربائى السريع بخطوطه الثلاثة، لفترة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة، مقابل حصولها على 2 % من إجمالى الإيرادات المحققة من نقل الركاب والبضائع على الشبكة، على أن يتم تحويل 98 % من الحصيلة للهيئة القومية للأنفاق المالك للمشروع.

وتعاقدت مع شركة الخطوط الملاحية الفرنسية «CMA CGM» لإدارة وتشغيل مشروع محطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية.

أوضحت المصادر أن الاستعانة بالقطاع الخاص فى مشروعات النقل استهدفت منذ تطبيقها تخفيف الأعباء على الهيئات كون البعض منها ليس لديه المهارة الكافية لتحقيق عوائد مجزية من مشروعات تكلفت مليارات، فضلا عن توفير باقى مكونات المشروعات التى عادة تمول بالعملة الصعبة.

ذكرت المصادر أن التحدى الثالث وهو الأهم بالنسبة للوزارة فى الوقت الحالى يتعلق بفروق الأسعار والتعويضات المطلوب سدادها للمقاولين، وارتفاع تكاليف التنفيذ للمشروعات المستهدف العمل فيها خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت أن هناك مشاريع تضاعفت قيمة الأعمال الداخلية التى تمول بالجنيه بها، لكن الجزء الخارجى مغطى بقروض ميسرة من الخارج.

تعتمد وزارة النقل فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية الضخمة على القروض الدولية الميسرة والتى تكون مصحوبة بفترة سماح وفائدة منخفضة جدًا، وجدول زمنى يتخطى 20 عاما للسداد، لتغطية الشق الأجنبى من الأعمال، والتى تتمثل فى الأنظمة الإلكترونية لتصنيع الوحدات المتحركة، بينما توفر الحكومة المصرية تكلفة المكون المحلى التى لا تحتاج إلى عملة صعبة.

أشارت المصادر إلى أنه على سبيل المثال فقد تضاعفت تكلفة تنفيذ الأتوبيس الترددى على الطريق الدائرى من 4.5 مليار جنيه كانت محددة عن بداية العمل بالمشروع منتصف 2020، لتسجل 9 مليار ات عند الانتهاء من تنفيذه وتشغيله أمام الجمهور خلال النصف الثانى من العام المقبل.

وأشارت المصادر الى أن نفس الأمر يتم بباقى مشروعات الطرق والكبارى، وخطوط مترو الأنفاق، والسكة الحديدية، مشيرة إلى أن مستحقات التنفيذ الفعلية تصرفها هيئات وزارة النقل بانتظام، لكن التعويضات بها تأخير كونها تخضع لتقييم مستمر ولابد من موافقة المالية لتحديد موعد إتاحتها أمام شركات المقاولات.

كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر حكاية وطن إن الوزارة صرفت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات الطرق والكبارى، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، و الموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، و النقل النهرى، خلال الفترة من (2014 – 2024) بلغت قيمتها 2 تريليون جنيه.

مصادر: نعمل على إيجاد حل مرن لتعويضات المقاولين

تضاعف تكاليف المشروعات المستهدفة تحدٍ تتم دراسته بدقة