النقل تقرر التجديد للواء رضا اسماعيل رئيسا لقطاع النقل البحري



قرر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، تجديد تعيين اللواء بحري رضا اسماعيل، رئيسا لقطاع النقل البحري لمدة عام ، للمرة الثالثة على التوالي.

ويعد اسماعيل من أبرز رؤساء قطاع النقل البحري بالاسكندرية، حيث تولى المنصب عام 2018 بعد أن كان يشغل منصب رئيس هيئة النقل النهري.

وفي عام 2019 تم تعيينه رئيسا لهيئة البحر الأحمر، ليعود مرة أخرى خلال عام 2020 إلى قطاع النقل البحري، وذلك حتى ألآن .

ويشير اللواء بحري رضا اسماعيل، إلى أن قطاع النقل البحري يهدف منذ إنشائه عام 1961 إلى تطوير وتنمية وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية، وكذا تيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

وأضاف ” اسماعيل ” عبر كلمته مؤخرا بخصوص اطلاق موقع قطاع النقل البحري الجديد، أن إستراتيجية وزارة النقل لا تقتصر على مفهوم نقل البضائع والركاب فقط ولكنها تشمل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة – رؤية مصر 2030 – من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذاً للمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات.

وتابع أن قطاع النقل البحري، في ضوء التوجهات السياسية والوزارية، يقوم بالتحديث والتطوير المستمر لمواكبة المعايير العالمية في مجال النقل البحري بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بصناعة النقل البحري وخاصة القطاع الخاص كشريك رئيسي في مسيرة التنمية والتطوير.