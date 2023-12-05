النقل تقرر إعادة تخطيط نفق المندرة ضمن مشروع مترو أبو قير الجديد

قررت محافظة الاسكندرية، وبالتعاون مع وزارة النقل هدم كوبري المندرة، وذلك ضمن مخطط مشروع مترو أبو قير الجديد، والمزمع تنفيذه خلال العام المقبل.

وحسب مصادر مطلعة فمن المقرر أن يتم إزالة وإعادة تخطيط نفق المندرة بمسار مشروع أبو قير ، وذلك عبر أحد شركات المقاولات المتخصصة في هذا الشأن، وبتأمين قدره 230 ألف جنيه.

وحددت الهيئة القومية للأنفاق يوم 21 ديسمبر موعدا نهائيا لاستلام المظاريف المغلقة والتأمين الابتدائي للتقدم على المناقصة، مشترطة أن تكون الشركة المتقدمة حاصلة على عضوية تشييد وبطاقة ضريبية وقيمة مضافة وسجل تجاري، وكذا التسجيل في الفاتورة الالكترونية.

وفي 13 نوفمبر الماضي قررت وزارة النقل طرح مناقصة العام الماضي لإزالة محطات الخط المزمع تنفيذه العام المقبل، إلا أنها لم تكتمل لأسباب فنية.

وفي هذا الصدد تمت إعادة طرح مناقصة بين شركات المقاولات العاملة في هذا النشاط لهدم وإزالة محطات خط سكة حديد أبو قير محطة مصر، والتي تصل إلى 14 محطة.

كما تشمل المناقصة هدم 13 مبنى على مسار الخط، بالاضافة الى هدم مباني مركز التدريب بأرض النحاس، على أن يكون آخر موعد لاستلام المظاريف الفنية والمالية يوم 4 ديسمبر المقبل، على أن يتم البدء تنفيذ عمليات الهدم بداية العام الجديد 2024.

وأشارت مصادر، إلى أنه تقرر عدم وقف قطار ابو قير حتى يتم ترسية أعمال الهدم على الشركات المتقدمة، وذلك نظرا لظروف العام الدراسي الحالي، بالاضافة إلى العمل على زيادة الاتوبيسات الجديدة التي سيتم ضخها بالتعاون بين وزارة النقل ومحافظة الاسكندرية للحفاظ على التوازن بقطاع النقل العام بالمدينة، خاصة أن خط أبو قير يقوم بنقل قرابة 35% من حجم النقل العام بالمدينة.

وحسب مستند موجه من وزارة النقل اطلعت عليه ” المال ” إلى الدكتور طارق جويلي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، نص على أنه قد تم عرض مذكرة على وزير النقل الفريق كامل الوزير تم فيها طلب إيقاف خط أبو قير الحالي وبدء الأعمال التمهيدية لمشروع مترو الإسكندرية ( أبو قير – محطة مصر) وتكليف الهيئة القومية لسكك حديد مصر بإيقاف خط أبو قير – محطة مصر الخالي بدءا من أول أكتوبر الماضي.

كما تم عرض تكليف هيئة سكك حديد مصر بإزالة وفك السكة الحديد بجميع مشتملاتها وأنظمتها وإخلاء المحطات من جميع المهمات طبقا للتوقيتات المتفق عليها بمحضر الاجتماع المنعقد في نوفمير من العام الماضي، على أن تكون تلك الأعمال على نفقة هيئة سكك حديد مصر.

وخلال سبتمبر الماضي تم توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية والأنظمة لمترو الإسكندرية (أبو قير- محطة مصر)، بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف “أوراسكوم للإنشاءات- كولاس ريل الفرنسية”؛ بقيادة أوراسكوم للإنشاءات.

وقام بالتوقيع من جانب الهيئة الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب التحالف ماجد ألبرت أبادير، الرئيس التنفيذي للتحالف.