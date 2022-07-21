«النقل» تقترب من صرف 840 مليون جنيه تعويضات طريق الإسكندرية الصحراوي

علمت «المال» من مصادر مطلعة فى محافظة البحيرة، أن وزارة النقل قررت صرف قرابة 840 مليون جنيه تعويضات نزع الملكية لمشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى فى نطاق محافظة البحيرة، بطول يصل إلى 160 كيلومترًا كمرحلة أولى.

وأشارت إلى أنه تقرر بالاتفاق بين الجهات المعنية -التى تشمل وزارة النقل والمحافظات التى يقع المشروع فى نطاقها وهيئة المساحة- استقبال طلبات المواطنين أصحاب الأراضى الواقع بها المشروع، وذلك بكل من الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق، ومقر مجلس مدينة أبو المطامير، ومديرية المساحة بدمنهور، قسم شرطة النوبارية، على أن يكون نهاية الحق فى التقدم هو 2 أغسطس المقبل.

وأوضح أن تقرر أن يقوم ملاك تلك الأراضى بالاطلاع على الكشوف والخرائط الخاصة بالمشروع خلال المدة المحددة، وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أى بيانات تتعلق بهم ولذوى الشأن من الملاك أو الاعتراض خلال 15 يومًا تبدأ من 2 أغسطس المقبل.

ويقع المشروع فى عدة محافظات تشمل المسافة من علامة الكيلو 30 إلى الكيلو 66 بطول 36 كيلومترًا فى نطاق محافظة الجيزة، والمسافة من الكيلو 66 إلى 106 بطول 40 كيلومترًا فى نطاق المنوفية، ومن الكيلو 106 إلى 182 بطول 76 كيلومترًا فى نطاق محافظة البحيرة، ومسافة 8 كيلومترات بالإسكندرية.

وتتضمن أعمال التطوير، إضافة حارة إلى الطريق الرئيسي، ليصبح إجمالى 5 حارات، وإضافة حارتين لطريق الخدمة، ليصبح بإجمالى 4 حارات فى كل اتجاه.