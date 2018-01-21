النقل تفرض 20 دولارًا رسوماً على تموين السفن

- على موانئ بورسعيد والسويس تفعيلاً لقرار صدر منذ عاميننادية صابر - أمانى العزازىتعتزم وزارة النقل فرض 20 دولارًا رسومًا عن كل طن وقود تبيعه شركات التموين للسفن العابرة لقناة السويس أثناء تواجدها بمنطقة انتظار السفن فى مدينة السويس.تأتى الرسوم الجديدة تفعيلاً لقرار 800 لسنة 2016، والتى كانت مط

– على موانئ بورسعيد والسويس تفعيلاً لقرار صدر منذ عامين



نادية صابر – أمانى العزازى

تعتزم وزارة النقل فرض 20 دولارًا رسومًا عن كل طن وقود تبيعه شركات التموين للسفن العابرة لقناة السويس أثناء تواجدها بمنطقة انتظار السفن فى مدينة السويس.

تأتى الرسوم الجديدة تفعيلاً لقرار 800 لسنة 2016، والتى كانت مطبقة فقط على ميناء دمياط فقط فى إطار التخفيف على باقى الموانئ لزيادة قدرتها التنافسية.

وأكد مصدر مسئول بشركة مصر للبترول، التى تتولى تقديم الخدمة للسفن، أن القرار 800 رفع مقابل الانتفاع بالأنشطة بصورة مبالغ فيها فى ظل تراجع عدد السفن التى يتم توريدها بالوقود والزيوت بفعل المنافسة مع موانئ البحر المتوسط التى تقدم هذه الخدمات بالسعر العالمى للوقود دون أى زيادات.

وتقوم شركات وزارة البترول بتزويد السفن بمتوسط يبدأ من 400 طن شهرياً ويصل فى بعض الأحيان إلى 800 وفقاً، لما كشف عنه المصدر لـ«المال».

وحذرت نجلاء إدوارد، رئيس مجلس إدارة شركة إدوارد لتموين السفن، من هروب المستثمرين الراغبين فى إقامة محطات لتموين السفن بالوقود من الرسوم المفروضة على مقابل الانتفاع بالأنشطة التى أقرها القرار 800 لسنة 2016، لكونها ستقلل من القدرة التنافسية للشركات المحلية مقارنة مع باقى الموانئ.

وقال المهندس محمد رفعت، رئيس مجلس إدارة أسد البحرية، إن زيادة الرسوم على نشاط تموين الوقود الذى يباع بالأسعار العالمية سيؤثر سلبا على الشركات التابعة لوزارة البترول، مشددا على ضرورة إعادة النظر فى القرار.

وأصدرت وزارة النقل القرار 800 والذى بموجبة تسدد شركات تموين السفن رسوم تصل إلى 20 دولارا للطن لتموين السفن الأجنبية بالزيوت والوقود و6 دولارات لطن تموين المياه، و10 دولارات فى حالة تموين السفن المصرية بالوقود و3 دولارات فقط للمياه.