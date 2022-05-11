«النقل» تفاوض 5 بنوك لتركيب ماكينات «ATM» بمحطات القطار الكهربائى الخفيف

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة القومية للأنفاق تجرى مفاوضات مع 5 بنوك كبرى، منها «الأهلى» و«مصر»، لتركيب ماكينات ATM بمحطات القطار الكهربائى «LRT» «السلام – العاصمة الإدارية – العاشر من رمضان».

وأضافت أن الوزارة ترغب عند افتتاح المشروع فى الفترة المقبلة أن تكون كل الخدمات التى يعتمد عليها المواطنون بشكل يومى متوافرة، وعلى رأسها منافذ صرف الأموال، موضحة أنه متوقع أن يتم الاتفاق قريبا على عدد الماكينات، ومواقع تركيبها، مشيرة إلى أن التفاوض يتم بمشاركة شركة ‏RATP Dev‏ الفرنسية، التى ستتولى إدارة وتشغيل القطار.

ومشروع القطار الكهربائى مخطط أن ينقل 500 ألف راكب يوميًا، ويجرى حاليًا التشغيل التجريبى للوحدات المتحركة، وخلال أيام سيتم افتتاحه رسميًا.

ويأتى تنفيذ مشروع القطار الكهربائى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع فى إنشاء شبكة النقل الجماعى الأخضر النظيف الصديق للبيئة.

وسيتبادل الخدمة مع 3 وسائل نقل مختلفة وهى «الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائى السريع العين السخنة العلمين – مونوريل العاصمة الإدارية» وفقًا لتصريحات سابقة لوزير النقل.

ونفذ المشروع على 3 مراحل، الأولى من محطة عدلى منصور وحتى محطة العاصمة (1) بعدد 11 محطة سطحية، والثانية: من بعد محطة العاصمة (1) حتى مدينة الفنون والثقافة، والأخيرة تشمل محطات «العاصمة الإدارية 3، والقيادة الإستراتيجية، والمدينة الرياضية، والمحطة المركزية التبادلية مع القطار الكهربائى السريع».

ويعد القطار من مشروعات التنمية الهادفة إلى خدمة المدن العمرانية الجديدة وهى: العبور، والمستقبل، والشروق، إلى جانب مدن هليوبوليس الجديدة، وبدر، والمنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، فضلًا عن العاصمة الإدارية الجديدة.

وانتهت وزارة النقل من التشطيبات النهائية للورشة المركزية للمشروع، التى تشمل 26 مبنى على مساحة 80 فدانًا، يتم فيها صيانة ومبيت 22 قطارًا، مقرر تشغيلها لنقل المواطنين من قلب القاهرة إلى كل مناطق شرق القاهرة، بإجمالى تكلفة تبلغ 227 مليون دولار، بمعرفة شركة كريك أفيك أنتل الصينية.