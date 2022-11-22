«النقل» تفاوض 3 مؤسسات فرنسية على قرض بقيمة 2 مليار يورو

تجرى وزارة النقل مفاوضات مع 3 مؤسسات فرنسية للحصول على قرض ميسر بقيمة 2 مليار يورو، لتمويل الشق الأجنبي، من أعمال الخط السادس لمترو الأنفاق “ الخصوص – السواح – الفسطاط – المعادى الجديدة” وفقا لمصادر مطلعة.

ووقعت الهيئة القومية للأنفاق، على هامش “قمة المناخ” مع شركة ألستوم العالمية فى مجال النقل الذكى المستدام، اتفاقية إطار تصميم وبناء وصيانة الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة.

وبموجب الاتفاق، ستتولى الشركة توريد أنظمة الإشارات و الاتصالات، والبنية التحتية، والجر، وإمدادات الطاقة، والمحطات الفرعية ذات الجهد العالى، ومعدات المستودع، فضلا عن تنفيذ السكة الحديدية الثالثة، وبرامج تحصيل الأجرة تلقائيًا، إلى جانب توريد 294 عربة “ميتروبوليس” بأحدث التقنيات.

وأضافت المصادر لـ«المال» أن المبلغ المذكور سابقا يمثل %50 من تكلفة الخط، والجزء الآخر سيتم تغطيته من الموازنة العامة للدولة، كونها أعمال تتعلق بالإنشاءات المدنية، لافتة إلى أن الهيئة القومية للأنفاق وبمعاونة ممثلى هيئة الاستثمار ووزارة التعاون الدولي، سيكثفان المفاوضات مع الجهات الفرنسية فى الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل اتفاق ممكن فيما يتعلق بنسب الفائدة، وجدول السداد، وفترة السماح.

وتوقعت المصادر أن يتم الاتفاق خلال فترة المباحثات، على فترة السماح من سداد القرض تتجاوز 5 سنوات، وفائدة لا تتعدى %1 مشيرة إلى أن العلاقات المصرية – الفرنسية قوية فى الوقت الحالى، وسيتم استغلالها للخروج بعوائد جيدة.

وأشارت إلى أن مؤسسات التمويل الفرنسية أبدت موافقة ضمنية على التمويل، وقريبا سيتم ترتيب عقد لقاءات منفردة مع كل جهة على حدة بحضور السفير الفرنسي، لمناقشة الخطوات اللازمة للحصول على المبلغ المذكور سلفا.