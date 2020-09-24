«النقل» تفاوض ميتسوبيشى لصيانة 58 قطارًا بخطي مترو الأنفاق

تلقّت وزارة النقل عرضًا من شركة ميتسوبيشى اليابانية، لتحديث وتطوير 58 قطارًا لمترو الأنفاق تعمل حاليًّا على خطى «حلوان– المرج»، و«شبرا الخيمة– المنيب».

تتوزع القطارات التى يجرى المفاوضات عليها بين الطرفين، بواقع 23 قطارًا للخط الأول، و35 قطارًا فى الخط الثاني، وهى إجمالى الوحدات المتحركة التى وردتها الشركة لهيئة الأنفاق منذ تشغيل المرفق داخل القاهرة.

قالت مصادر مطلعة، لـ«المال»، إن الشركة اليابانية قدمت عرض تمويل لتنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بما يزيد عن 500 مليون يورو، ويتم حاليًّا التفاوض على خفض قيمة المبلغ، ونسبة الفائدة.

وأوضحت أنه سيتم خلال الأيام المقبلة عقد اجتماعات مع قيادات شركة «ميتسوبيشى»، بحضور السفير اليابانى لمناقشة بعض التفاصيل المالية والفنية، والتسريع من الاتفاق، خاصة أن هيئة الأنفاق تنوى طرح مناقصة تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزية وأعمال السكة، والكهروميكانيكية للخط الأول منتصف العام المقبل، ليتم إبرام عقود تنفيذ الأعمال أواخر 2021.

يشار إلى الشركات اليابانية تحظى بنصيب الأسد فى مشروعات هيئة الأنفاق، إذ فاز تحالف شركات «ميتسوبيشى كوربوريشن أوراسكوم» بتنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية والسكة والورشة، بأولى مراحل الخط الرابع للمترو بقيمة 3.8 مليار جنيه، و397.3 مليون يورو.

ولفتت مصادر وزارة النقل، إلى أن تكلفة تطويرات الخط الأول المذكورة سابقًا تقدر بـ751 مليون يورو، يتم الانتهاء منها خلال فترة 66 شهرًا، بمشاركة الشركات المحلية الكبرى.

ووافق مجلس النواب، فى آخر جلساته انعقاده فى الفترة الماضية، على اتفاقية تطوير الخط الأول للمترو، الموقَّعة مع 3 جهات دولية؛ وهى الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 50 مليون يورو، وقرض قيمته 350 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، و205 ملايين يورو قرضًا من البنك الأوروبى لإعادة التعمير والتنمية.

ووفقًا للاتفاق، تستحق الأقساط فى تواريخ الدفع بعد فترة سماح قدرها 6 سنوات موزعة على 24 قسطًا متساويًا كل نصف سنة.