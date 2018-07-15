«النقل» تفاوض موانئ دبى لإقامة ميناء العاشر

منحة من «الاستثمار الأوروبى» لإعداد دراسات المشروع خلال 8 شهور المال ـ خاص:بدأت وزارة النقل مفاوضات مع موانئ دبى العالمية، بمشاركة من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لتكوين تحالف مشترك لإقامة ميناء العاشر من رمضان الجاف، والمقرر طرحه أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.و

منحة من «الاستثمار الأوروبى» لإعداد دراسات المشروع خلال 8 شهور



المال ـ خاص:

بدأت وزارة النقل مفاوضات مع موانئ دبى العالمية، بمشاركة من الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، لتكوين تحالف مشترك لإقامة ميناء العاشر من رمضان الجاف، والمقرر طرحه أمام المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» إنه سيتم تشكيل لجنة من «النقل» والمنطقة الاقتصادية، لتكثيف المفاوضات، ووضع إطار عام حال الاتفاق على آلية لتنفيذ المشروع، موضحة أن «النقل» حصلت مؤخرًا على منحة من بنك الاستثمار الأوروبى، لتمويل دراسات إنشاء الميناء.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال أيام تكليف مكتب استشارى هندسى بوضع التصميمات والدراسات اللازمة للميناء، والتى من المتوقع أن تستغرق 8 شهور.

وتبلغ مساحة مشروع الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان المعلنة حاليًا 250 فدانا، بتكلفة استثمارية تقترب من 100 مليون دولار.

جدير بالذكر أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، شكلت تحالفًا مع موانئ دبى العالمية» للمنافسة على مشروع ميناء 6 أكتوبر الجاف، بمساحة 100 فدان، وتكلفة 100 مليون دولار، وتم تأهيل التحالف فنيًا، خلال شهر يونيو الماضى.

وتسعى «النقل» إلى تنفيذ حزمة من الموانئ اللوجيستية خلال الفترة المقبلة فى عدد من المحافظات، حسب أحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص، مع إعادة ملكية أصول المشروعات المقرر إقامتها إلى هيئة الموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، فى حالة تشغيلية جيدة، بعد انتهاء مدة المشروع.