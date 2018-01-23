النقل تفاوض شركات فرنسية على قطارات بقيمة 400 مليون يورو

مدحت إسماعيل:علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل، بدأت مفاوضات مع شركات فرنسية على توريد وتمويل شراء 34 قطارًا بتكلفة تقديرية قد تصل إلى 400 مليون يورو، لتشغيلها على الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان المرج»، ضمن خطة إعادة تأهيله.وقالت مصادر مطلعة لـ«المال&raqu

مدحت إسماعيل:

علمت «المال» من مصادر مطلعة، أن وزارة النقل، بدأت مفاوضات مع شركات فرنسية على توريد وتمويل شراء 34 قطارًا بتكلفة تقديرية قد تصل إلى 400 مليون يورو، لتشغيلها على الخط الأول لمترو الأنفاق «حلوان المرج»، ضمن خطة إعادة تأهيله.

وقالت مصادر مطلعة لـ«المال» أن «النقل» تترقب استلام عرض رسمى من شركة فرنسية تتضمن الشروط والمواصفات.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لمتروالأنفاق بوزارة النقل، تعاقدت العام الماضى، على شراء 32 قطاراً للخط الثالث للمترو، بقيمة 318 مليون يورو بخلاف 640 مليون جنيه للمكون المحلى.

يشار إلى أن المهندس أشرف أبو كراشة، نائب رئيس الهيئة القومية للمترو- قال فى تصريحات سابقة – إن خطة تطوير الخط الأول ستتم على مرحلتين، بقيمة مالية تصل لـ 26 مليار جنيه، الأولى: تتمثل فى تطوير البنية الأساسية، ونظم الاتصالات والإشارات وغيرها، والثانية : تشمل تطوير 32 قطارا تعمل على الخط، بخلاف شراء 34 قطارا جديدا.

وأعدت «القومية للأنفاق» مستندات طرح تطوير الخط الأول الذى ينقل 1.4 مليون مواطن يوميا، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التطوير خلال 5-6 سنوات، حسب «أبوكراشة».

وفى سياق متصل، تتفاوض «النقل» للحصول على تمويل بقيمة 350 مليون دولار، من مؤسسات أوروبية لإصلاح الخط الأول، من بينها الوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبى.