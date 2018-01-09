النقل تفاوض جهات تمويل دولية لاقتراض 230 مليون دولار

المال ــ خاص: تتفاوض وزارة النقل، مع جهات تمويل دولية، لتوفير قرض قيمته 220 إلى 230 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ مشروع تجديد 1200 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية، على مستوى الجمهورية. قال مصدر إن هيئة السكة الحديد انتهت من…

المال ــ خاص:

تتفاوض وزارة النقل، مع جهات تمويل دولية، لتوفير قرض قيمته 220 إلى 230 مليون دولار، لاستكمال تنفيذ مشروع تجديد 1200 كيلو متر من خطوط السكك الحديدية، على مستوى الجمهورية.

قال مصدر إن هيئة السكة الحديد انتهت من تجديد 200 كلم من إجمالى حجم المشروع حتى الآن، وتبحث حالياً توفير ما يقرب من 7 مليارات جنيه، عبر الاقتراض، والجزء الثانى من الموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن تنفيذ الكيلو الواحد يتكلف 7 ملايين جنيه.

يشار الى أن وزارة النقل، تراهن على تقليص خسائر الهيئة القومية للسكك الحديدية عبر تطوير البنية الأساسية للشبكة، وزيادة نقل البضائع على خطوط الهيئة، من خلال استيعاب كميات أكبر من نقل البضائع المختلفة، إضافة إلى تقليل الفترة الزمنية للرحلة، ومن ثم تقليل مصروفات الهيئة فى السولار وغيرها من مكونات التشغيل.

المشروع القومى لتجديد خطوط السكة الحديد، أطلقه هشام عرفات، أبريل الماضى عقب توليه حقيبة وزارة النقل، مقرر تنفيذه خلال 30 شهراً من توقيت إطلاقه.

تتولى «المصرية لصيانة وتجديد الخطوط الحديدية، والمصرية الفرنسية لتجديد السكة الحديد «إيجيفراي»، تنفيذ المشروع القومى لصيانة خطوط الهيئة.

لفت المصدر إلى أن المبلغ الذى يجرى التفاوض عليه لشراء بعد المعدات اللازمة للشركات العاملة فى المشروع، واستكمال الـ1000 كيلو المتبقية، بعد توفير مبلغ آخر من الموازنة العامة.

وبحسب المصدر، فإنه مستهدف شراء معدات جديدة فى المشروع بقيمة 40 مليون دولار.

وضعت «النقل»، مخطط عام فترته بين 3 ـ 5 أعوام، لتطوير مرفق السكة الحديد، بتكاليف تصل إلى 44.6 مليار جنيه.

ويشتمل المخطط على 3 محاور رئيسية، الأول منها تنفيذ مشروعات ضخمة فى قطاع الصيانة، ويتضمن شراء جرارات وعربات ركاب وبضائع لتعزيز الأسطول الحالى، وتوفير قطع غيار ومهمات لصيانة بعض الجرارات الحالية، وتنظيم عمرة المحركات العاملة فى الوقت الحالى، وتقدر تكلفة تنفيذ المحور 25.7 مليار جنيه.

المحور الثانى من المخطط تجديد خطوط السكة الحديد، وتطوير مزلقانات وكهربة إشارات الخطوط الرئيسية بإجمالى تكلفة تصل إلى 17.5 مليار جنيه، والمحور الأخير، يستهدف تنفيذ مشروعات للخدمات المشتركة، وتتمثل فى تحسين محطات الركاب، وإنشاء أسوار للمناطق المكشوفة على حرَم السكة الحديد، بإجمالى تكلفة تصل إلى 1.35 مليار جنيه.