«النقل» تفاوض «الكورى للتصدير» لتمويل صفقة بناء 4 سفن جديدة

تتفاوض وزارة النقل مع البنك الكورى للتصدير والاستيراد، لتمويل صفقة بناء 4 سفن جديدة لصالح شركة القاهرة للعبارات التابعة للوزارة، لتشغيلهم فى نشاط البضائع أيضًا، سواء الحاويات أو الرورو، وفقًا لمصادر مطلعة.

وأضافت لـ«المال» أن مسيرة المفاوضات تتضمن عملية الشراء والبناء، والتى من المقرر أن تكون من خلال شركة هيونداى الكورية، لاسيما أنها تحتوى على أهم الترسانات العالمية فى نشاط بناء الناقلات البحرية.

يشار إلى أن القاهرة للعبارات والنقل البحرى شركة مساهمة مؤسسة وفقًا لأحكام القانون المصرى تابعة لوزارة النقل تملكها هيئات الموانئ المصرية، وتم إنشاؤها فى 20009، وتتولى إدارة العبارتين السريعتين «القاهرة والرياض» اللتين تعملان بموانئ البحر الأحمر.

ووفقًا لتصريحات سابقة للسفير الكورى بالقاهرة، هونغ جين ووك يوجد نحو 170 شركة كورية عاملة فى مصر، منها 33 شركة كبرى تغطى مجموعة واسعة من القطاعات منها الإلكترونيات كشركة سامسونج وإل جى، والنقل والطاقة والمنسوجات كـ Seong-An وUlhwa والبناء والخدمات والسيارات، تعمل على توفير فرص عمل لأكثر من 4500 شخص، ويبلغ حجم الاستثمارات الكورية فى مصر حوالى 800 مليون دولار.

وأشارت المصادر إلى أن استراتيجية التوسع فى تملك السفن للقطاع الحكومى لم تتوقف عند شركة القاهرة للعبارات فقط، بل تمتد للشركة الوطنية للملاحة، إذ قامت بشراء سفينة خلال العام الماضى، والتى تعمل فى نشاط الحبوب بتكلفة تصل إلى قرابة 20 مليون دولار تحت اسم «وادى الملكات»، وتعمل بحمولة 80 ألف طن.

وذكرت المصادر أن الوطنية للملاحة من المخطط أن تقوم بشراء سفينة أخرى خلال العام الجارى فى نشاط الحبوب، بالإضافة وتنفيذ صفقة جديدة خلال العام المقبل.

وأكدت المصادر أن الشركة تسعى لعملية الإحلال والتجديد للسفن الخاصة بها، خاصة أنها طرحت مؤخرًا بيع السفينة وادى سدر والسفينة وادى العريش، وذلك بواقع حمولة ساكنة تصل إلى 140 ألف طن، وتتوزع بنحو 70 ألف طن لكل منها.

وتعتمد هيئة السلع التموينية على استيراد الحبوب الخاصة بها خاصة من القمح والذرة على السفن التابعة لشركة الملاحة الوطنية، حيث تقوم باستيراد قرابة 13 مليون طن.

وحققت شركة الملاحة الوطنية 34 مليون دولار صافى ربح عن حجم أعمالها حتى 30 سبتمبر 2021، مقارنة بإجمالى 17 مليونًا حققتها الشركة عام 2020.