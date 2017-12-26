النقل تفاوض البنك الأوروبى على 300 مليون دولار

مدحت إسماعيل تفاوض وزارة النقل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير قروض ميسرة بقيمة مالية 300 مليون دولار لصالح هيئة السكك الحديدية لتنفيذ 4 مشروعات خطوط جديدة، ينتظر أن تصل تكلفتها لنحو 6 مليارات جنيه، وسيتم استخدامها فى نقل البضائع.…

مدحت إسماعيل

تفاوض وزارة النقل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير قروض ميسرة بقيمة مالية 300 مليون دولار لصالح هيئة السكك الحديدية لتنفيذ 4 مشروعات خطوط جديدة، ينتظر أن تصل تكلفتها لنحو 6 مليارات جنيه، وسيتم استخدامها فى نقل البضائع.

قال مصدر لـ«المال» إن المشروع الأول يتمثل فى إنشاء خط سكك حديدية يربط بين مدينة السادات بالمنوفية فى منطقة المناشئ بطول يصل إلى 34 كيلو مترا، وبتكلفة استثمارية متوقعة مليار جنيه، وهو مدرج فى خطة العام المالى الماضي، لكن لم يتم توفير التمويل، وصدرت خلال الفترة الماضية قرارات نزع الملكية لمسار الخط.

وأضاف المصدر أن المشروع الثانى يستهدف زيادة حجم منقولات البضائع، ومقرر أن يربط منطقة المناشئ بمدنية 6 أكتوبر عند المنطقة الصناعية بطول 70 كيلو مترا، وبتكلفة استثمارية متوقع أن تزيد عن مليار جنيه، لافتاً إلى أنه جار طرح الأعمال الاستشارية لعمل الدراسات الفنية للمشروع، والمقرر أن تستغرق 6 ـ7 شهور.

وأوضح أن المشروع الثالث، يتمثل فى إنشاء خط سكك حديدية يربط بين منطقة الروبيكى والتبين، بطول سيصل إلى 70 كيلو مترا، وتصل تكلفته إلى 2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن عمل دراسات سيكون عبر منحة خارجية.

ويتضمن المشروع الأخير إنشاء خط يربط مدينة بلبيس بمنطقة العاشر من رمضان ثم بالروبيكي، بطول يصل إلى 42 كيلو مترا، وبتكلفة استثمارية نحو 2 مليار جنيه.

وأشار المصدر إلى أن إنشاء الخطوط المذكورة سلفاً تأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية شركة «اللوجستيات والموانئ البرية»، المعنية بإدارة قطاع نقل البضائع بالسكك الحديدية ونهر النيل.

وأكد المصدر أن سداد القروض سيكون من خلال إيرادات المشروعات، موضحاً أن تعليمات عليا صدرت للوزارة مؤخراً بعدم توقيع اتفاقيات تخص السكك الحديدية، دون أن يكون لها برنامج زمنى ومخطط عام موضح به طرق وآلية سداد القروض الممنوحة.