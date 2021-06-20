«النقل» تفاوض البنك الأوروبى على قرض بقيمة 150 مليون يورو

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة النقل تتفاوض مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية على قرض فى حدود 150 مليون يورو لتمويل صفقة شراء 12 ماكينة جديدة، لصالح هيئة السكة الحديد.

وأضافت المصادر لـ«المال»، أن التمويل ينقسم لشقين، الأول بقيمة 120 مليون يورو لشراء المعدات الجديدة التى تستخدم فى مشروعات هيئة السكة الحديد فى الكشف عن الأعطال والأخطار والكسور الفنية بالبنية الأساسية، والشق الثانى لإعادة تأهيل عدد 30 ماكينة، منها المستخدم فى تركيب السكة، وآخر للمسارات، وآخر لتشكيل البازلت الصخرى.

ولفتت إلى أن البنك متحمس لتمويل الصفقة فى الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المفاوضات والتوقيع على التمويل قد يتم قبل نهاية 2021، لتبدأ إجراءات الطرح على الشركات الموردة والمصنعة لتلك المعدات مطلع 2022.

وذكرت أن هذه الصفقة تأتى استكمالا للصفقات التى بدأت الوزارة فى إبرامها منذ 2017، لتطوير المرفق، ورفع مستوى الخدمة المقدمة، وتقليل الحوادث قدر الإمكان، مؤكدة أنه جار الاتفاق على تفاصيل الفائدة وسنوات السماح وغيرها من الأمور الفنية المتعلقة بتمويلات المؤسسات الدولية.

وأطلقت وزارة النقل بداية من شهر مارس 2017، برنامجا لتطوير مرفق السكة الحديد، يتضمن عددا من المحاور، من بينها توفير الوحدات المتحركة اللازمة لسد الفجوة بين عدد الركاب السنوى وعدد المقاعد المتاحة، ومن ثم تم شراء 1300 عربة سكة حديد جديدة من تحالف شركتى ترانسماش هولدينج، إلى جانب توريد 100 جرار بتمويل من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 290 مليون يورو، وشراء 100 جرار من شركة جنرال إليكتريك الأمريكية، فضلا عن التعاقد مع شركة PRL المتضمن توريد 50 جرارًا، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، فضلا عن تنفيذ عمرة جسيمة لعدد 41 جرارًا أخرى، وأخيرًا شراء 6 قطارات من شركة تالجو الإسبانية.