النقل تفاوض البنكين الدولى والأوروبى لتوفير 160 مليون دولار

كتب ـ مدحت إسماعيل:تتفاوض وزارة النقل مع البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لتوفير قروض ميسرة بقيمة مالية تترواح ما بين 150 إلى 160 مليون دولار، لتنفيذ مشروع ازدواج خط سكك حديد «دمياط المنصورة»، بطول 150 كيلو مترا.قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المفاوضات تستهدف توفي

كتب ـ مدحت إسماعيل:

تتفاوض وزارة النقل مع البنك الدولى، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار، لتوفير قروض ميسرة بقيمة مالية تترواح ما بين 150 إلى 160 مليون دولار، لتنفيذ مشروع ازدواج خط سكك حديد «دمياط المنصورة»، بطول 150 كيلو مترا.

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن المفاوضات تستهدف توفير قروض ميسرة بفائدة %1 وفترة سداد 25 عاما، و10 سنوات فترة سماح، مشيرا إلى أنها قد تستغرق 5 شهور، بعدها يتم توقيع عقود الاتفاقيات.

وأضاف عرفات فى تصريحات صحفية على هامش وضع حجر أساس لـ3 كبارى بمحافظة الدقهلية، أن الوزارة تستهدف كهربة إشارات وتطوير خط “طنطا المنصورة دمياط”، بطول يصل إلى 170 كيلو مترا.

فى السياق ذاته قال مصدر بهيئة السكك الحديدية، إن فترة تنفيذ المشروع من المتوقع أن تصل إلى 3 سنوات، مؤكدا أن وزارة النقل والهيئة يستهدفان إنهاء تطوير خطوط السكك الحديدية فى أقرب وقت ممكن، لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للركاب.

يشار إلى أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية لشبكة السكك الحديدية، بإجمالى تكلفة مليار دولار منها: خط القاهرة – الإسكندرية، بطول 208 كم، وتنفذه شركة تاليس، بتمويل من البنك الدولى، و«خط بنى سويف – أسيوط»، بطول 250 كم، وتنفذه شركة ألستوم، ويموله البنك الدولى أيضا، و«خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بطول 213 كم وتنفذه شركة سيمنز، بتمويل من الصندوق الكويتى والصندوق العربى للإنماء.

