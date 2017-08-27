النقل تفاوض أفيك الصينية لتوفير قرض بقيمة 500 مليون دولار

تنفيذ قطار السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر فى 2018مدحت إسماعيلتخطط وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، لبدء تنفيذ مشروع قطار «السلام العاصمة الإدارية العاشر» مطلع 2018، بحسب تصريحات لـ«المال» من مصادر مسئولة.وأضافت أن الوزارة ستوقع خلال سبتمبر المقبل، بروتو

تنفيذ قطار السلام ـ العاصمة الإدارية ـ العاشر فى 2018

مدحت إسماعيل

تخطط وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، لبدء تنفيذ مشروع قطار «السلام العاصمة الإدارية العاشر» مطلع 2018، بحسب تصريحات لـ«المال» من مصادر مسئولة.

وأضافت أن الوزارة ستوقع خلال سبتمبر المقبل، بروتوكول تنفيذ الأعمال مع شركات محلية، وشركة أفيك الصينية، التى تجرى مفاوضات معها فى الوقت الحالى لتوفير قرض ميسر بقيمة 500 مليون دولار، تمثل قيمة الجزء المحلى الذى كان من المقرر توفيره من الموازنة العامة للدولة، على أن تقوم وزارة الإسكان بالسداد باعتبارها الجهة التى ستستفيد من المشروع بشكل مباشر.

وذكرت المصادر أن وزارة الإسكان كانت قد أبدت عدم قدرتها على توفير المبلغ، فى حين وزارة النقل، ملزمة بتوفيره على شريحتين فور توقيع بروتوكول تنفيذ الأعمال، الأولى بداية 2018، والثانية قبل نهاية نفس العام.

كانت وزارة النقل قد أعلنت خلال الفترة الماضية، أنها تنتظر رد وزارات «المالية»،و«التخطيط» و«الإسكان»، حول مساهمة كل منهم فى توفير الـ500 مليون دولار، أو ما يعادلها من الجنيه.

كما ذكرت مصادر فى تصريحات سابقة لـ«المال»، أن وزارة الإسكان طلبت منحها فترة من الوقت لتحديد الجزء المالى المقرر توفيره، لافتة إلى أن وزارة الإسكان أكبر المستفيدين من عوائد مشروعات البنية الأساسية غير المباشرة، بالعاصمة الإدارية، باعتبارها الجهة الحكومية التى تتولى بيع الأراضى، أو تخصيصها، إضافة إلى أنها المستفيد من تنفيذ مشروعات الإسكان الاستثمارية، ومن ثم فإنها ملزمة بتوفير جزء من تكلفة المشروع.

وتقدر تكلفة تنفيذ المشروع بـ1.254 مليار دولار، منها 739 مليون دولار، قرض صينى ميسر، والباقى من الخزانة العامة.

ينطلق مشروع القطار المكهرب، من مدينة السلام نحو العاصمة الإدارية الجديدة، ثم يتجه إلى العاشر من رمضان، بطول 68 كيلو مترا، ومن المقرر أن يشارك فى تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال السكة الحديد، 3 شركات محلية، هى: المقاولون العرب، وبتروجت، وأوراسكوم. وتتولى “أفيك” الصينية، أعمال الإشارات والاتصالات والتحكم، وتصنيع وتوريد الوحدات.

تبلغ السرعة التصميمية للقطار 120كم/س، وتشمل المسافة 14 محطة سطحية، وتضم عدلى منصور، والعبور1، والعبور2، والمستقبل، والشروق1، والشروق2، وبدر، والروبيكى، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الصناعية، ورمضان 1، ورمضان 2، ويستغرق تنفيذ المشروع 24 شهرًا.

كان المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد منتصف أغسطس الجارى، توقيع عقد تنفيذ المشروع بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق، وشركة «أفيك» الصينية، بحضور الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ووزراء التخطيط، والمالية، والإسكان.

كما صرح وزير النقل مؤخراً، بأنه سيتم تأسيس شركة لإدارة المشروع وصيانته بعد تنفيذه، لافتا إلى أن الشركة الصينية، وفقا للعقد، ستساعد شركة الإدارة والصيانة المحلية المقرر تأسيسها لمدة عامين.