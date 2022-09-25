«النقل» تعلن وصول 10 قطارات لخط مونوريل العاصمة الإدارية

أعلن وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، أن تم وصول عدد 10 قطارات من مشروع المونوريل آخرها يوم 13 سبتمبر الجاري، من إجمالي عدد 40 قطارا سيتم توريدها ‏لمشروع مونوريل شرق ‏النيل «العاصمة الإدارية».

وأضاف الوزير خلال جولته التفقدية للمشروع في الساعات الأولى من صباح اليوم، أنه يجرى استكمال تصنيع باقي أسطول ‏الوحدات المتحركة للمشروع والتي يتم توريدها تباعاً وفقاً ‏للجدول الزمني المحدد.‏

متابعة مستمرة لأعمال تنفيذ خط مونوريل العاصمة الإدارية

تفقد الوزير معدلات تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل – العاصمة الإدارية- ‏ والذي يمتد من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم.

يشتمل خط مشروع المونوريل في هذه المساحة على 22 محطة ويتم تنفيذه من خلال تحالف شركات ‏‏(ألستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

وتابع الوزير، قطاعات المشروع بدأها بقطاع العاصمة الإدارية حيث تابع تنفيذ أعمال الأعمدة والكمرات بالمحطات وعلى طول المسار.

ووجه الوزير بضرورة أن يتم إعادة الشيء لأصله بكافة الطرق المتواجدة بقطاعات تنفيذ المشروع كما اطلع على معدلات تنفيذ المشروع ( الأعمال المدنية -الأعمال الكهروميكانيكية).

جولة وزير النقل الفريق كامل الوزير



وطاب الفريق كامل الوزير بضرورة العمل على مدار الساعة وبذل أقصى الجهد للانتهاء من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المحدد.

وزير النقل يكشف أسباب تنفيذ مشروع المونوريل

ولفت إلى أن مشروع المونوريل، يعتبر ‏إحدى وسائل النقل الجماعي التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح أنه سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏(القاهرة الجديدة – ‏العاصمة الإدارية ).

وسيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، لاسيما وأنه يتلاقى مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر.

جولة وزير النقل الفريق كامل الوزير



كما يتلاقى مع القطار الكهربائي الخفيف الذي تم افتتاحه في الفترة الماضية، بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة.

فترة الانتهاء من مشروع مونوريل العاصمة الجديدة

كما يعد من وسائل النقل منخفضة استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.

وشدد الوزير على الانتهاء من جميع الأعمال الانشائية لمشروع المونوريل في نطاق العاصمة والأعمال الإنشائية للقطار الكهربائي من محطة الفنون والثقافة حتى محطة الكاتدرائية قبل نهاية أكتوبر 2022.