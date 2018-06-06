النقل تعلن نتيجة التأهيل المسبق للشركات المتقدمة لإنشاء ميناء 6 أكتوبر

محمود محسنصرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأنه بناء على الدعوة للتأهيل المسبق لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر والتى أعلنتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة، فقد قامت (الشركات / التحالفات) المهتمة بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق للتأهيل للدخول فى منافسة للفوز بع

محمود محسن

صرح الدكتور هشام عرفات وزير النقل بأنه بناء على الدعوة للتأهيل المسبق لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر والتى أعلنتها وزارة النقل ممثلة فى هيئة الموانئ البرية والجافة، فقد قامت (الشركات / التحالفات) المهتمة بالتقدم بطلبات التأهيل المسبق للتأهيل للدخول فى منافسة للفوز بعقد مشاركة وفقاً لأحكام قانون رقم 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.

ولفت عرفات إلى أنه بعد مراجعة وفحص المستندات المقدمة من ( الشركات / التحالفات) تم تحديد التحالفات المؤهلة على النحو التالى (تحالف كونكور – بى أس أيه –حسن علام – تحالف الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى – موانئ دبى العالمية – تحالف السويدى اليكتريك – شنكر ايجيب – ثرى ايه انترناشيونال).

وأوضح عرفات أنه جار حالياً الانتهاء من إعداد كراسة الشروط الخاصة بإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بالسادس من أكتوبر بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء منظومة لوجيستية متكاملة لخدمة التجارة العالمية والتجارة الداخلية.

ومن جانبه أشار اللواء فؤاد عثمان رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة إلى أن الميناء سيكون على مساحة 100 فدان وسيعقب ذلك طرح لإنشاء مركز لوجيستى على مساحة 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف.

واشار إلى أن التكلفة الاستثمارية للميناء تبلغ 100 مليون دولار، وأن المشروع يهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق، وتقليل تكلفة التشغيل والصيانة، عبر زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وخدمة التجارة الخارجية وزيادة طاقات الموانئ البحرية وبما يحقق زيادة فى الناتج القومى والحد من البطالة وتحسين موقف ميزان المدفوعات.