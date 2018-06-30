النقل تعلن كشف حساب 4 سنوات يضم إنشاء 4 محاور و20 كوبري

محمود محسن

تستعرض “المال” أهم أنجازات وزارة النقل خلال 4 سنوات وذلك عبر 5 محاور

أولاً : مشروعات الطرق والكباري



** المشروع القومي للطرق

تم الانتهاء من 11 طريقا بإجمالي أطوال 865 كم وإجمالي تكلفة 13,2 مليار جنيه :

1. تطوير طريق وادى النطرون – العلمين بطول 135 كيلومتر وتكلفة 1,920 مليار جنيه .

2. إنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كيلومتر وتكلفة 536 مليون جنيه .

3. ازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كيلومتر وتكلفة 128 مليون جنيه .

4. ازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كيلومتر وتكلفة 848 مليون جنيه .

5. ازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كيلومتر وتكلفة 448 مليون جنيه .

6. ازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كيلومتر وتكلفة 317 مليون جنيه .

7. تطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه .

8. إنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كيلومتر وتكلفة 585 مليون جنيه .

9. إنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3,5 مليار جنيه .

10. إنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه .

11. إنشاء القوس الشرقي من الطريق الدائري الاقليمي ( بلبيس – بنها ) بطول 33 كم وتكلفة 3.35 مليار جنيه .





 مشروعات تطوير شبكة الطرق الحالية ( الإنشاء والازدواج )

تم إنشاء وازدواج طرق بإجمالي أطوال 650 كيلومتر وتكلفة 3,5 مليار جنيه ومن أهمها :

1. ازدواج طريق سوهاج – قنا الصحراوي الغربي بطول 140 كم وتكلفة 350 مليون جنيه .

2. انشاء الطريق المزدوج المحلة – كفر الشيخ بطول 32 كيلومتر وتكلفة 650 مليون جنيه .

3. إنشاء الطريق المزدوج طنطا – كفر الشيخ بطول 34 كيلومتر وتكلفة 500 مليون جنيه .

4. إنشاء حارة ثالثة بطريق القاهرة – الإسكندرية الزراعي ( المرحلة الأولى من كفر الدوار حتى كفر الزيات) بطول 35 كيلومتر وتكلفة 195 مليون جنيه .

5. إنشاء وصلات لربط كباري النيل بالطرق الرئيسية شرق وغرب النيل ( وصلة الواسطي ) بطول 65 كيلومتر وتكلفة 214 مليون جنيه .

6. ازدواج الطريق الزراعي بني سويف / المنيا في المسافة من بني سويف حتي سدس (مرحلة أولي) بطول 25 كيلومتر وتكلفة 146 مليون جنيه .

7. تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في الاتجاه من تقاطع طريق الإسماعيلية الصحراوي حتى تقاطع الأوتوستراد ( الداعم الداخلي ) بطول 30 كيلومتر وتكلفة 192 مليون جنيه .

8. ازدواج طريق مغاغة – العدوة بطول 24 كيلومتر وتكلفة 102 مليون جنيه .

مشروعات تطوير شبكة الطرق القديمة ( الصيانة ورفع الكفاءة )



تم رفع كفاءة 1350 كيلومتر من الطرق بإجمالي تكلفة 2,5 مليار جنيه ومن أهمها :

1. رصف طريق الشط – ميت أبو الكوم – القنطرة شرق بطول 108 كم وتكلفة 150 مليون جنيه .

2. رصف طريق أسوان – أبو سمبل بطول 150 كم وتكلفة 227 مليون جنيه .

3. رصف الطريق الدائري حول مطروح بطول 26 كم وتكلفة 109 مليون جنيه .

4. رصف طريق نخل – التمد بطول 50 كم وتكلفة 112 مليون جنيه .

5. رفع كفاءة طريق أسيوط – الخارجة من منقباد حتى مطار أسيوط بطول 20 كم وتكلفة 83 مليون جنيه .

6. رصف طريق كوم أمبو – ادفو بطول 60 كم وتكلفة 91 مليون جنيه .

7. رفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي ( كمين الشيخ فضل – كمين الجزامى ) بطول 40 كم وتكلفة 95 مليون جنيه .

8. رفع كفاءة طريق طابا – نويبع بطول 60 كم وتكلفة 97 مليون جنيه.



 مشروعات إنشاء الكباري





 تم انشاء عدد 4 محاور على النيل وعدد 20 كوبرى علوى بالاضافة الي كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي وكباري طريق السويس بتكلفة اجمالية 4,2 مليار جنيه :

1. محور جرجا علي النيل بتكلفة إجمالية 497,5 مليون جنيه .

2. محور طلخا على النيل بتكلفة اجمالية 461 مليون جنيه .

3. محور بنى مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه .

4. محور بنها علي النيل بتكلفة 595 مليون جنيه .

5. كوبرى فوكة العلوى بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه .

6. كوبرى الكلابية العلوى بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه .

7. عدد 2 كوبرى أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه .

8. توسيع كوبرى امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه .

9. كوبرى المعنا العلوى بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه .

10. كوبرى أبو حماد العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه .

11. كوبرى العباسة العلوى بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه .

12. كوبرى المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه .

13. كوبرى دهشور العلوى على طريق القاهرة / الفيوم بتكلفة 80 مليون جنيه .

14. كوبرى أجا العلوى على طريق بنها / المنصورة بتكلفة 91 مليون جنيه .

15. عدد 2 كوبرى على ترعة الجيزاوية ومصرف المحيط بتكلفة 132 مليون جنيه .

16. عدد 2 كوبرى على الطريق الدولي الساحلي بتكلفة 118 مليون جنيه .

17. كوبرى داخل مدينة طهطا أعلى السكة الحديد بتكلفة 80 مليون جنيه .

18. كوبري دمنهور العلوي بتكلفة 151 مليون جنيه .

19. كوبري التوفيقية العلوي بتكلفة 76 مليون جنيه .

20. كوبري قوص بتكلفة 44 مليون جنيه .

21. كباري القطاع السابع بالطريق الصحراوي بتكلفة 610 مليار جنيه .

22. كباري طريق القاهرة – السويس بتكلفة 377 مليون جنيه .



ثانياً : مشروعات السكك الحديدية





1. التجديد الشامل للسكة علي خط القاهرة – أسوان بطول 297 كم وتكلفة 650 مليون جنيه .

2. توريد وتشغيل عدد 212 عربة مكيفة جديدة علي خطوط الوجهين القبلي والبحري بتكلفة 2,086 مليار جنيه .

3. تطوير عدد (2750) عربة سكة حديد بدرجاتها المختلفة بتكلفة 734 مليون جنيه .

4. تطوير وتحسين وصيانة عدد 92 محطة سكة حديد بتكلفة 500 مليون جنيه .

5. التطوير الشامل لعدد 309 مزلقان علي خطوط الشبكة بتكلفة 600 مليون جنيه .

6. تم بدء تشغيل قطارات لنقل الحاويات من مينائي الاسكندرية والسخنة الي 6 اكتوبر واستئناف نقل الحاويات من ميناء الاسكندرية الي السخنة وبورسعيد بعد توقف عدة سنوات .

7. توريد عدد 40 عربة توليد قوي من مصنع سيماف بتكلفة 572 مليون جنيه .

8. التعاقد علي توريد عدد 100 جرار جديد قدرة (4250 ) حصان + GEتاهيل 81 جرار وتوفير قطع الغيار بتكلفة 575 مليون دولار .

9. التفاوض مع الشركات المتخصصة لتوريد عدد 1300 عربةسكة حديد جديدة .

10. التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع لتوريد وتصنيع 140 عربة نقل بضائع بتكلفة 544 مليون جنيه

11. العمل في مشروعات استحداث نظام الاشارات علي خطوط الشبكة باجمالي اطوال 1089 كم بتكلفة تعادل 17 مليار جنيه .

12. اتخاذ اجراءات دراسة وطرح واسناد خط القطار الكخربائي عالي السرعة ( السخنة – العاصمة الادارية الجديدة – 6 اكتوبر – العلمين ) بطول حوالي 504 كم .



ثالثاً : مشروعات مترو الأنفاق





مشروعات إنشاء خطوط جديدة

1. العمل في تنفيذ الجزء الأول A 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون – هليوبوليس – الف مسكن – نادي الشمس – النزهة – هشام بركات ) بطول 5,15 كيلومتر بتكلفة 257 مليون يورو + 1816 مليون جنيه .

2. العمل في تنفيذ الجزء الثاني B 4 من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو (هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور ) بطول 6,37 كيلومتر وتكلفة 228 مليون يورو + 3554 مليون جنيه .

3. بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الانفاق ( العتبة – الكيت كات – امبابة – جامعة القاهرة ) بطول 17,7 كم وتكلفة 1553 مليون يورو + 10440 مليون جنيه .

4. اتخاذ اجراءات اسناد المرحلة الاولي من الخط الرابع للمترو ( 6 اكتوبر – الملك الصالح ) بطول 19 كم بتكلفة 30 مليار جنيه +1,75 مليار دولار.

5. بدء تنفيذ مشروع خط القطار الكهربائي ( السلام – العاشر – العاصمة الادارية الجديدة ) بطول 70 كم وتكلفة 1200 مليون دولار .

 تطوير الخطوط القائمة

6. توريد عدد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو ( حلوان – المرج ) بتكلفة 2,3 مليار جنيه .

7. تطوير وتحديث عدد 17 قطار – بدء تشغيلها على الخط الأول للمترو من حوالى 30 عام – بتكلفة 335 مليون جنيه .

8. توريد وتشغيل عدد 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو ( شبرا الخيمة / المنيب ) بتكلفة 464 مليون جنيه .

9. تطوير نظم المراقبة والتأمين بعدد 47 محطة بتكلفة 40 مليون جنيه .

10. بدء العمل في ازدواج المسافة من المرج الي المرج الجديدة بطول 1,4 كم وتكلفة 360 مليون جنيه

11. توريد وتركيب عدد 46 سلم متحرك بمحطات المترو بتكلفة 45 مليون جنيه .

12. انشاء عدد 28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة 20 مليون جنيه .

13. توريد عدد 850 بوابة لاتلامسية وعدد 100 ماكينة تذاكر للخطين الاول والثاني للمترو بتكلفة 160 مليون جنيه .



رابعاً : فى مجال النقل البحرى



 موانئ البحر الأحمر

1. افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه ( انشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,3 مليون راكب / سنة – ساحة انتظار شاحنات بطاقة 40 ألف شاحنة / سنة – ساحة لسيارات التربتك بطاقة 30 ألف سيارة / سنة – تطوير البنية التحتية والمرافق ) .

2. افتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه ( انشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 700 ألف راكب / سنة وتطوير الرصيف البحري ليصل طوله إلى 345 متر وانشاء منطقة تربتك بطاقة 50 ألف سيارة ومبنى ادارى جديد وتطوير البنية التحتية والمرافق ) .

3. افتتاح مشروع تطوير ميناء نويبع البحري ( المرحلة الاولي والثانية ) بتكلفة 280 مليون جنيه ( انشاء محطة ركاب جديدة بطاقة 1,7 مليون راكب / سنة وانشاء ساحة انتظار للشاحنات ) .

4. انشاء محطة الانتظار الخارجية بميناء الغردقة بتكلفة 28 مليون جنيه .

5. رفع كفاءة حاجز الامواج بميناء الاسويس بتكلفة 30 مليون جنيه.



ميناء الإسكندرية والدخيلة

1. تكريك الممر الملاحي للميناء لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه .

2. انهاء صيانة وتجديدات كوبرى باب 27 بتكلفة 40 مليون جنيه .

 ميناء دمياط

1. تكريك الممر الملاحي إلى- 16 م وحوض الميناء الي -15 م بتكلفة 185 مليون جنيه لمواكبة التطور في صناعة السفن .

2. انشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و 9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه .

3. انشاء رصيف خدمات بحرية بطول 90 م وعمق 8 م بتكلفة 11 مليون جنيه .

4. بناء وتوريد عدد 4 قاطرات بحرية بقوة شد ( 60 طن و 25 طن ) بتكلفة 200 مليون جنيه .

خامسا : فى مجال الموانئ البرية والجافة





1. إنشاء ميناء قسطل البرى على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 76 مليون جنيه كمنفذ جديد لدعم حركة التجارة البينية بين مصر والسودان شرق النيل ومنها إلى دول أفريقيا .

2. انشاء ميناء ارقين البري علي مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 93 مليون جنيه كمحور جديد بين مصر والسودان غرب النيل .

3. انهاء دراسات مشروع انشاء الميناء الجاف في 6 اكتوبر علي مساحة 100 فدان والترويج للمشروع واتخاذ اجراءات تأهيل الشركات تمهيدا للطرح.





سادسا : فى مجال النقل النهري





1. تم استلام أرض بميناء دندرة لانشاء ميناء نهري في محافظة قنا وتم وضع حجر الأساس في شهر أبريل 2018 تمهيدا للطرح علي المستثمرين بنظام حق الانتفاع .

2. تم استلام ارض مماثلة في المنشأة بمحافظة سوهاج ووضع حجر الاساس في مايو 2018 تمهيدا للطرح

3. تشغيل الخط الملاحي القاهرة – دمياط في نقل الاقماح من صوامع وزارة التموين بميناء دمياط الي صوامع امبابةوالسكر الخام الي شركة السكر للصناعات التكاملية بالحوامدية.