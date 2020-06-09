«النقل» تعلن عن أهم إنجازاتها خلال 6 سنوات

أعلنت، اليوم، وزارة النقل– في بيان صحفي- عن أهم المشروعات التي قامت بها خلال الـ6 سنوات الماضية بجميع قطاعاتها.

أولًا: الطرق والكباري

قالت الوزارة إنه تم التخطيط لتنفيذ المشروع القومي للطرق بإجمالي أطوال 7000 كم بتكلفة 175 مليار جنيه، وبلغ إجمالي الأطوال المنفذة بالمرحلتين الأولي والثانية من الشبكة القومية الجديدة للطرق 4500 كيلومتر.

ومن أهمها طرق “وادي النطرون– العلمين” بطول 135 كيلومترًا، والصعيد– البحر الأحمر (سوهاج– سفاجا) بطول 180 كيلومترًا، وشبرا– بنها الحر بطول 40 كيلومترًا، والقوس الشمالي من الطريق الدائري الإقليمي بطول 90 كيلومترًا، وطريق الجلالة بطول 82 كيلومترًا، والفرافرة– عين دله بطول 90 كم.

وأوضحت وزارة النقل أنه جارٍ العمل في المرحلة الثالثة بطول 1300 كيلومتر أخرى، ومخطط تنفيذ 1200 كيلومتر أخرى فور الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة ليصبح إجمالي أطوال شبكة الطرق السريعة والرئيسية 30.5 ألف كيلومتر، بعد أن كانت 23.5 ألف كيلومتر في يونيو 2014.

وتم التخطيط لإنشاء 21 محور كوبري على النيل بإجمالي تكلفة 30 مليار جنيه، وبلغ عدد المحاور المنفذة منذ يونيو 2014 عدد 7 محاور (طلخا– بنها– الخطاطبة– تحيا مصر “محور روض الفرج”– بني مزار– طما– جرجا)، وجارٍ العمل في 8 محاور أخرى (حلوان- عدلي منصور- سمالوط- قوص- كلابشة- ديروط- دراو- بديل خزان أسوان).

وأضافت وزارة النقل: مخطط البدء في إنشاء 6 محاور جديدة على النيل (شبراخيت– سمنود– عمروس– الفشن– منفلوط– أبو تيج) ليصل إجمالى كبارى ومحاور النيل إلى 59 محورًا/ كوبرى على النيل، بدلًا من 38 محورًا/ كوبري قبل يونيو 2014.

تم إنشاء ما يقرب من 600 كوبرى ونفق أعلى مزلقانات السكك الحديدية وعند تقاطعات الطرق الرئيسية بتكلفة 85 مليار جنيه، ومن أهمها كباري (سندوب– دمنهور– التوفيقية– قوص– الكلابية– أجا– دهشور– كوبري وادي حجول وكوبري كم 109 على طريق القاهرة السويس الصحراوي)، و5 كباري على طريق بنها/ المنصورة (إسنيت– كفر شكر– بشلا– طنامل– صهرجت).

وقالت وزارة النقل: تم الانتهاء من تطوير وصيانة ورفع كفاءة 5000 كيلومتر من شبكة الطرق الحالية بتكلفة 15 مليار جنيه، ومن أهمها (طريق سوهاج/ قنا الصحراوي الغربي، طريق المحلة/ كفر الشيخ، طريق طنطا/ كفرالشيخ، طريق طابا/ نويبع، طريق دمياط/ كفر البطيخ، طريق الكافوري/ برج العرب، طريق سيدي كرير/ مطار برج العرب، طريق بنها/ المنصورة).

ثانيًا: السكك الحديدية

وأشارت وزارة النقل إلى أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها على مشروعات تطوير السكك الحديدية خلال الـ6 سنوات السابقة بلغت 40 مليار جنيه، وجارٍ تنفيذ مشروعات بتكلفة 86 مليار جنيه، ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري بتكلفة 55 مليار جنيه.

وقالت الوزارة إنه تم العمل في مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية خط “القاهرة– الإسكندرية” بطول 208 كيلومتر، وخط “بنها– الزقازيق– الإسماعيلية– بورسعيد” والوصلة من الزقازيق حتى أبو كبير بطول 214 كيلومترًا، وخط “بني سويف– أسيوط” بطول 250 كيلومترًا، وخط “أسيوط– نجع حمادي” بطول 181 كيلومترًا، وخط “نجع حمادي- الأقصر” بطول 118 كيلومترًا بطول إجمالي 971 كيلومترًا بتكلفة إجمالية 9.4 مليار جنيه.

وتم الانتهاء من 5 أبراج إشارات على خط القاهرة– الإسكندرية (قويسنا– بركة السبع– إيتاي البارود– كفر الزيات– عرب الرمل) و4 أبراج إشارات علي خط بني سويف– أسيوط (أبو قرقاص– مغاغة– الروضة– بني مزار).

ولفتت وزارة النقل إلى توريد وتشغيل 212 عربة مكيفة جديدة بتكلفة 2,086 مليار جنيه.

وتتضمن خطة وزارة النقل توريد 260 جرارًا جديدًا وإعادة تأهيل وتطوير وعَمرة 172 جرارًا، حيث تم التعاقد على توريد 110 جرارات من شركة جنرال اليكتريك الأمريكية وإعادة تأهيل 81 جرارًا، مع التعاقد على عقد دعم فني شامل لتوريد قطع الغيار لمدة 15 سنة بقيمة 602 مليون دولار.

وقد تم وصول أول 30 جرارًا حتى الآن وتم شحن 20 جرارًا أخري بتاريخ 25 مايو، ومن المقرر وصولهم لميناء الإسكندرية في 13 يونيو الحالي، كما تم شحن 20 جرارًا أخري يوم 2 يونيو لتصل ميناء الإسكندرية 25 يونيو الحالي، ليصل إجمالي الجرارات الجديدة الموردة إلى 70 جرارًا بنهاية يونيو 2020.

كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 7 جرارات من إجمالي 81 جرارًا سبق توريدها للهيئة عامي 2008- 2009، ومن المقرر أن تصل عدد الجرارات التي تم إعادة تأهيلها بنهاية العام الحالي إلى 22 جرارًا.

وأضافت وزارة النقل أنه تم التعاقد على توريد 50 جرارًا جديدًا وتحديث 50 جرارًا وإجراء عمرة لـ41 جرارًا مع شركة PRL الأمريكية، وعقد صيانة لـ141 جرارًا لمدة 15 سنة، بتكلفة 466 مليون دولار.

وجارٍ نهو إجراءات المناقصة الخاصة بتوريد 100 جرار بتمويل من بنك إعادة الإعمار الأوروبي بتكلفة تقديرية بلغت 290 مليون يورو، حيث إنه من المقرر إعلان النتيجة للمرحلة الأولي خلال شهر يونيو الحالي.

وأضافت وزارة النقل أنه تم التعاقد على توريد 6 قطارات ركاب جديدة مع شركة تالجو الإسبانية بقيمة 126 مليون يورو في إبريل 2019 بالإضافة إلي عقد صيانة شامل لقطع الغيار لمدة 6 سنوات بعد سنتين ضمان ومن المقرر وصول أول قطار جديد في مارس 2021. والتعاقد على توريد 1300 عربة ركاب سكة حديد جديدة مع الشركة المجرية الروسية TMHH بقيمة 1.016 مليار يورو.

كما تم الإنتهاء من إعادة تأهيل وتطوير 90 عربة أسباني بورش كوم أبو راضي للسكك الحديدية. ويضاف إلى ما سبق التعاقد على تصنيع وتوريد 140 عربة نقل بضائع مع الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 544 مليون جنيه.

وقالت وزارة النقل إنه تم إنهاء الأعمال المدنية لـ693 مزلقان والتطوير الشامل بتركيب نظم التحكم والتشغيل ل435 مزلقانًا منها بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وأوضحت وزارة النقل أن تم الانتهاء من تطوير وتحسين وصيانة 167 محطة سكة حديد بتكلفة اجمالية 700 مليون جنيه.

وتم التعاقد لتوريد 4 ماكينات جديدة لهندسة السكة بقرض نمساوي قيمته 8,5 مليون يورو.

وبخصوص إجراءات تحسين مستوى الخدمة، قالت وزارة النقل أن تم تحويل المدرسة الفنية الصناعية بمعهد وردان للسكك الحديدية إلى المعهد الفني التكنولوجي للسكك الحديدية (عامين) لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية الصناعية لتخريج كوادر فنية مدربة تساهم في تطوير السكك الحديدية، وتم إدراجه فى التنسيق العام لحملة الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسى 2019/2020.

كما تم تعديل نظام الحوافز للمحصلين وصرافين التذاكر ومحصلي التذاكر على الأبواب مع تطبيق نظام حوكمة لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج محطات هيئة السكة الحديد لمنع التهرب، كما تم تغليظ الغرامات المطبقة على المخالفين مما أدى إلى زيادة إيرادات التذاكر بمبلغ (32 – 40) مليون جنيه شهريا مما مكن الهيئة من شراء 10 جرارات جديدة وعمرة 41 جرار لأول مرة من مواردها.

وتم تحديد الاحتياجات الفعلية من العمالة الفنية والهندسية وتم التصديق على تعيين 150 مهندس لسد العجز في هذه الوظائف وتتم جميع أعمال الاختبارات والتدريب بالقوات المسلحة (الكلية الحربية)، وتحت إشراف هيئة التدريب بالقوات المسلحة حيث تم تخريج 119 مهندس على اربع دورات تدريبية، وجاري حاليا إجراءات ترشيح 31 مهندس للدورة الخامسة والأخيرة بالكلية الحربية.

وأضاف الوزارة: الاهتمام بنظافة المحطات وعربات القطارات وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتعمل وزارة النقل على توحيد نمط أكشاك بيع (المأكولات – الصحف – الاتصالات) على الأرصفة بشكل معماري واحد وطرحها على المستثمرين لضمان تحقيق أعلي عائد وتحسين مستوي الخدمة.

وتقوم بانشاء أكشاك جديدة لبيع التذاكر خارج المحطات ومنها محطة مصر بنمط وشكل معماري موحد ومنع الدخول لغير حاملي التذاكر.

وتعمل على زيادة عدد مقاعد الانتظار المخصصة للركاب على أرصفة محطة الجيزة بمقاعد خشبية تم تصنيعها بورش الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتشغيل أنفاق السكك الحديدية بمحطة مصر بعد إغلاقها لعدة سنوات وذلك بعد رفع كفاءتها ومراقبتها بالكاميرات. وتشغيل عربات الجولف كار ورفع مستوى النظافة بمحطة مصر من الداخل والخارج.

ثالثاً: مترو الأنفاق

قالت وزارة النقل أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها علي مشروعات مترو الانفاق خلال الـ6 سنوات السابقة بلغت 33.1 مليار جنيه، وجاري تنفيذ مشروعات بتكلفة 200 مليار جنيه ومخطط البدء في تنفيذ مشروعات أخري جاري دراستها بتكلفة تقديرية بلغت 300 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أن تم الانتهاء من 4 محطات بالمرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو وافتتاحها للركاب (هارون – الألف مسكن – نادى الشمس) في يونيو 2019 ومحطة هليوبوليس في أكتوبر 2019، وجاري استكمال العمل في باقي المرحلة الرابعة التي تتكون من 6 محطات هي (النزهة – هشام بركات – عمر بن الخطاب – قباء – الهايكستب – عدلي منصور) والتي يبلغ إجمالي طولها 11,52 كيلومتر بإجمالي تكلفة بلغت 814 مليون يورو و12.1 مليار جنيه.

وتقدم العمل في تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو (العتبة – الكيت كات – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 17,7 كيلومتر وتكلفة 940 مليون يورو و9527 مليون جنيه.

وأشار وزارة النقل إلى بدء العمل في مشروع القطار الكهربائي LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) بطول 70 كيلومتر وتكلفة 1200 مليون دولار و7 مليار جنيه، وقد بلغت نسبة تنفيذ الأعمال المدنية للمشروع حوالي 29%.

وبدء – ولأول مرة في مصر – تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة بطول 54 كيلومتر ومونوريل مدينة 6 أكتوبر بطول 42 كيلومتر وبإجمالى تكلفة 2.695 مليار يورو.

وتم توريد 20 قطار مكيف جديد للتشغيل على الخط الأول للمترو (حلوان – المرج) بتكلفة 2,3 مليار جنيه.

كما تم توريد وتشغيل 4 قطارات مكيفة جديدة على الخط الثاني للمترو (شبرا الخيمة – المنيب) بتكلفة 464 مليون جنيه.

وأوضحت وزارة النقل أن تم الانتهاء من مشروع توريد وتركيب 850 بوابة حديثة على الخطين الأول والثاني للمترو و221 بوابة إضافية للخط الثاني للمترو بقيمة تعادل 406,3 مليون جنيه.

وتم التعاقد على تصنيع وتوريد 32 قطار مكيف للخط الثالث مع شركة هيونداي روتم الكورية بقيمة تعادل 7 مليار جنيه، وسيصل أول قطار منها منتصف الشهر الحالي.

والتعاقد مع شركة هيونداي روتم الكورية على شراء 6 قطارات جديدة و2 جراران للخط الثاني للمترو من شركة سوكوفير الفرنسية بقيمة تعادل 2243 مليون جنيه.

كما تم إنشاء ورشة كوتسيكا للعمرة الخفيفة بين محطتي كوتسيكا وطره الاسمنت للخط الاول على مساحة 15 فدان تقريبا لصيانة وتخزين الوحدات المتحركة بالخط الأول (20 قطار) وبقيمة تعادل 976.6 مليون جنيه.

وقالت وزارة النقل أن تم إزدواج السكة بين محطتي المرج والمرج الجديدة بطول 1.36 كم بقيمة تعادل 444.2 مليون جنيه.

كما تم تطوير نظم المراقبة والتأمين وتركيب 46 سلم متحرك و28 مصعد كهربائي بمحطات المترو بتكلفة اجمالية 105 مليون جنيه. وتطوير وتحويل محطة المرج إلي محطة علوية بتكلفة 43 مليون جنيه.

ويشار إلى الاهتمام بنظافة المحطات وعربات المترو وإزالة التوصيلات الكهربية العشوائية وتحسين مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأضافت وزارة النقل: التأكيد على انضباط توقيتات وصول المترو للمحطات وعدم التأخير مع زيادة أعداد القطارات وتقليل زمن التقاطر فى الأعياد والعطلات الرسمية.

رابعاً: الموانئ البرية والجافة

قالت وزارة النقل أن تم إسناد مشروع إنشاء اول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من اكتوبر علي مساحة 100 فدان لتحالف (محلي – عالمي).

وإنشاء ميناء قسطل البري شرق النيل على مساحة 45 ألف متر مربع بتكلفة 79 مليون جنيه، وإنشاء ميناء أرقين البري غرب النيل على مساحة 130 ألف متر مربع بتكلفة 93 مليون جنيه.

وأضافت وزارة النقل أن تم الإنتهاء من مشروع رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البري بتكلفة 40 مليون جنيه.

والبدء في تنفيذ مشروع التطوير الشامل لميناء السلوم البري بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة مالية بلغت 1650 مليون جنيه.

والبدء في توصيل المرافق بالأراضى المخصصة للموانئ الجافة المخطط إنشاؤها (8 موانئ جافة) بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتكلفة إجمالية بلغت 1,141 مليار جنيه.

خامسا: النقل البحرى

ميناء دمياط

أوضحت وزارة النقل أن تم الانتهاء من إنشاء محطة متعددة الأغراض (رصيف بطول 681 متر وعمق 17 متر) بإجمالي تكلفة 1365 مليون جنيه.

والانتهاء من تعميق الممر الملاحي من 15 إلي 16 متر وعرض الدوران من 14.5 إلي 15.5 متر بتكلفة 189 مليون جنيه.

وأضافت وزارة النقل أن تم بناء وتوريد 4 قاطرات بحرية بتكلفة 300 مليون جنيه.

وانشاء رصيف جديد للبضائع العامة في المنطقة بين رصيفي 8 و9 بطول 340 متر وعمق 12 متر بتكلفة 142 مليون جنيه.

وإنشاء رصيف خدمات بحرية جديد بطول 90 متر وعمق 8 متر بتكلفة 12 مليون جنيه.

وبخصوص المشروعات الجاري تنفيذها فهي انشاء محطة الحاويات الثانية (ارصفة بطول 1990 متر بعمق 17 متر وساحة خلفية 925 الف م2)، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع يوروجيت (مشغل عالمي) في سبتمبر 2019. وتعميق الممر الملاحي وحوض الميناء بطول 18 متر للممر الملاحي و17 متر لحوض الدوران بتكلفة 2 مليار جنيه. وبناء وتوريد 4 قاطرات بحرية قوة شد 60 طن بتكلفة 832 مليون جنيه. وانشاء مجمع استثماري بتكلفة 70.5 مليون جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات المخطط تنفيذها فهي تعديل وتطوير منطقة الحاجز الغربي بميناء دمياط (المرحلة الأولي انشاء حاجز امواج غربي مستجد بطول 4300 متر وانشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 2000 متر) بتكلفة تقديرية بلغت 1.5 مليار جنيه. وضم مساحة 125 فدان شرق ميناء دمياط من المخطط استخدامها (50 فدان كامتداد لمحطة الحاويات الثانية لتداول الحاويات، و45 فدان انشاء منطقة لوجيستية لخدمة مدينة الاثاث، و30 فدان انشاء منطقة لوجيستية لتعبئة وتغليف وتجميد وتصدير الخضار).

ويضاف إلى ما سبق تطوير وتشغيل محطة لتداول وتخزين الحبوب وصناعات القيمة المضافة على مساحة 130 ألف م2 بتكلفة 1.5 مليار جنيه. وتطوير وتشغيل محطة لوجيتسية لدعم أنشطة التنقيب عن البترول والغاز بشرق المتوسط، بما يتضمن انشاء رصيف بحري بطول 300 م، وتجهيز الساحة الخلفية بمساحة 72 ألف م2. ومشروع تطوير وتشغيل مساحة 270 ألف م2 باطوال ارصفة 600 م وعمق 15 متر.

ميناء الإسكندرية

قامت وزارة النقل بإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 824 مليون جنيه. وإنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الاسكندرية (5 أدوار بسعة 3500 سيارة بتكلفة 407 مليون جنيه).

كما تم الانتهاء من تكريك الممر الملاحي لزيادة العمق التصميمي إلى 15,5 متر بتكلفة 105 مليون جنيه. وبناء وتوريد 6 قاطرات بحرية بتكلفة 381.3 مليون جنيه. وإعادة تأهيل حاجز الأمواج الرئيسي بميناء الاسكندرية بتكلفة 81 مليون جنيه.

أما بالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها فهي إنشاء محطة متعددة الاغراض علي الارصفة (55 – 62) بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليار جنيه. وإنشاء رصيف بحري 85/3 بطول 433 متر وتكلفة 390 مليون جنيه. وإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الاسكندرية (باب 54) بالطريق الساحلي الدولي بتكلفة 905 مليون جنيه.

ويضاف إلى ما سبق مشروع تداول وتخزين الصب السائل بميناء الدخيلة بنظام BOT بتكلفة 150 مليون جنيه. وصيانة الارصفة البحرية وحاجز الامواج بميناء الدخيلة بتكلفة 110 مليون جنيه. وتوسعة ميناء الاسكندرية بضم أراضي منطقة التجارية للاخشاب بتكلفة 1.5 مليار جنيه وانشاء البنية التحتية لمنطقة الساحات الجديدة بتكلفة 305 مليون جنيه.

والمشروعات المخطط تنفيذها فهي محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة (طول رصيف 1050 متر وعمق 15 متر ومساحة 300 ألف م2). ومحطة الصب غير النظيف بميناء الدخيلة علي امتداد رصيف 90 (طول رصيف 540 متر وعمق 15 متر ومساحة 188 ألف م2). وإنشاء محطة متعددة الاغراض بميناء الدخيلة (طول رصيف 1800 متر وعمق 17 متر ومساحة 660 ألف م2). وانشاء مركز ومنطقة لوجيستية على مساحة 400 فدان.

موانئ البحر الأحمر

وبالنسبة لموانئ البحر الأحمر، قالت وزارة النقل أن تم افتتاح مشروع تطوير ميناء سفاجا البحري بتكلفة 510 مليون جنيه. وافتتاح مشروع تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 204 مليون جنيه. وانشاء رافع ميكانيكي للسفن بميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه. والإنتهاء من المرحلتين الأولي والثانية لتطوير ميناء نويبع البحري بتكلفة 400 مليون جنيه. وتطوير حاجز الأمواج بميناء بورتوفيق بتكلفة 40 مليون جنيه. وإنشاء محطة إنتظار خارجية بميناء الغردقة بتكلفة 70 مليون جنيه. وبناء وتوريد قاطرتان بحرية قوة شد 70 طن بتكلفة 222 مليون جنيه.

وبخصوص المشروعات الجاري تنفيذها، قالت وزارة النقل هي إنشاء مخزن بمنطقة المشون بميناء سفاجا علي مساحة 5900 متر مربع بتكلفة 46 مليون جنيه. وانشاء ساحة للنقل الثقيل خارج ميناء سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه. ورفع كفاءة الارصفة البحرية والساحات الخلفية والسور حول منطقة الامتداد والطرق الداخلية بميناء نويبع بتكلفة 75 مليون جنيه. وتوريد معدات واجهزة لتأمين موانئ البحر الاحمر بتكلفة 80 مليون جنيه. وانشاء مينائي الصيد في ابورماد وشلاتين بتكلفة 270 مليون جنيه.

وبالنسبة للمشروعات المخطط تنفيذها، أوضحت وزارة النقل أن هي انشاء محطة متعددة الاغراض (حاويات / بضائع عامة) بميناء سفاجا. وانشاء محطة متعددة الاغراض ( حاويات / بضائع عامة ) بميناء نويبع. وانشاء محطة بضائع عامة بميناء السويس.

سادساً: النقل النهرى

أشارت وزارة النقل إلى إستمرار أعمال إزالة الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية.

ولفتت أيضا إلى إستكمال تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 مليون يورو.

ويضاف إلى ما سبق رفع كفاءة الأهوسة الواقعة علي الطرق الملاحية لتيسير حركة النقل عبر النقل النهري.