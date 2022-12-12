«النقل» تعلن تدشين المرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع «فيكتوريا- البحر المتوسط»

أعلن وزير النقل الفريق كامل الوزير، منذ قليل عن تدشين الاجتماع الوزاري الأول للإعداد للمرحلة الثانية من دراسات الجدوى لمشروع الممر الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

ناقش الاجتماع الوزاري الأول لإعداد الجدوى الاقتصادية للمرحلة الثانية لمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط Kick-off Ministerial Meeting for Teasibility Study Phase 2 of” ” بحضور وزراء النقل بدول حوض النيل ومنظمة الكوميسا ومفوضية البنية التحتية التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأشار وزير النقل في موتمر صحفي، إلى أن الاجتماع يهدف إلى الاتفاق على خطوات محددة لدعم تنفيذ المشروع (VICMED)، خاصة مع حرص مصر على تعظيم وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مختلف المجالات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

ولفت إلى أن مشروع VICMED سيمثل العمود الفقري لمشروعات النقل الإقليمية المستقبلية بالتكامل مع الطرق السريعة والسكك الحديدية، كما يهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على أهمية المشروع ودوره المهم في تحقيق التكامل الإقليمي ومساهمته في أجندة أفريقيا 2063 لبرامج البنية التحتية، فضلا عن إطلاق أنشطة الجزء الأول من المرحلة الثانية من دراسة الجدوى لمشروع “VICMED”، والاتفاق على خطة العمل للخطوات التالية المتعلقة بالمشروع.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيشهد انطلاق العديد من الجلسات الحوارية وهي (تقدم مشروع فيك ميد وطريق التقدم- التعاون الإقليمي في النقل النهري -فرص الاستثمار في بحيرة البرت ونهر ألبرت-تجارب عالمية في مشاريع النقل النهري -ميناء الإسكندرية الكبير بوابة البحر الأبيض المتوسط ) وذلك بحضور الوزراء الأفارقة المعنيين وخبراء النقل النهري بالدول الأفريقية.