النقل تعلن بدء التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف اليوم

علمت “المال ” أن الهيئة العامة للموانى البرية والجافة التابعة لوزارة النقل تعلن ظهر اليوم الخميس ، التشغيل التجريبي لميناء 6 أكتوبر الجاف “ODP ” علي هامش مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ ، بحضور وزير النقل الفريق كامل الوزير .

و يذكر أنه أول ميناء جاف داخلي في مصر ، مشترك بين القطاعين الحكومي والخاص حيث تشارك فيه الهيئة العامة للموانى البرية والجافة بوزارة النقل وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من مجموعة السويدى إلكتريك، وشركة دى بى شنكر.

وفي السياق نفسه .شهد الميناء الجاف أمس الاربعاء ،زيارة تفقدية لوزير النقل الفريق كامل الوزير .

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 60 مليون دولار، حيث يقام على مساحة 100 فدان، ويساهم في زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية من خلال إنشاء وصلة تربطه مع خط سكة حديد القاهرة ـ إيتاى البارود..

ويهدف إلى تخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ على شبكة الطرق وتقليل تكلفة التشغيل، وفقا لموقع خريطة مشروعات مصر الرسمي