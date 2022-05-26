«النقل» تعلن بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات «تالجو الأسبانية» الفاخرة (صور)

أعلنت وزارة النقل بدء التشغيل التجريبي بدون ركاب لأول قطارات تالجو الأسبانية الفاخرة، وذلك على خط القاهرة/ الإسكندرية يعقبها تشغيله تجريبًا بدون ركاب على خط القاهرة/ أسوان.

عربات تالجو الأسبانية

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتحديث والتطوير الشامل لكل عناصر منظومة السكك الحديدية و التحديث والتدعيم المستمر لأسطول الوحدات المتحركة بعربات حديثة تقدم أعلى مستوى من الخدمة لجمهور الركاب.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل إلى أن هذا القطار هو الأول ضمن خطة توريد 7 قطارات تالجو سيتم توريدها من الشركة الإسبانية، بواقع 6 قطارات تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة تالجو،

وقطار ستقوم الشركة بتوريده كهدية للشعب المصري، وأن كل قطار يتكون من عدد 15عربة (5 عربات درجة أولى، 8 عربات درجة ثانية، عربة بوفيه، وعربة قوى، بالإضافة إلى جرار حديث PRL الأمريكي).

إحدى عربات قطار تالجو

وقال إن تلك القطارات ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، وستشكل نقلة نوعية هائلة في قطارات سكك حديد مصر،

حيث تتميز بتقنيات حديثة متطورة، حيث تمتاز بسرعة تشغيل عالية تصل إلى 160 كم/ ساعة، ووجود أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، مما يحقق الراحة التامة للركاب في السرعات العالية، وكراسي مخصصة لذوي الهمم،

بالإضافة إلى وجود شاشات عرض لكل كرسي بعربات الدرجة الأولى، ومركزية بعربات الدرجة الثانية، بالإضافة لخدمة WIFI ونظام إنذار حريق للحفاظ على سلامة الركاب ودورات مياه بأحدث تصميم، وأخرى مخصصة لذوي الهمم، وكاميرات مراقبة وغرفة مراقبة لتأمين الركاب.

جدير بالذكر أن شركة تالجو الأسبانية تعد من الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في تصنيع القطارات طبقًا لأحدث تكنولوجيا القطارات محققة نجاحًا كبيرًا في استمرارية التشغيل حتى وقتنا الحاضر.