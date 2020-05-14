«النقل» تعلن الفائز بنقل 60 جرار سكة حديد من الولايات المتحدة لميناء الإسكندرية خلال أيام

تمثل تلك الشحنة الدفعة المتبقية من صفقة جرارات تعاقدت عليها الوزارة مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية لدعم أسطول سكك حديد مصر، وتقدر تكلفتها بنحو 600 مليون دولار.

أشرف خليل: الضوابط قصرت المناقصة على الكيانات الضخمة

تستعد وزارة النقل لعقد جلسة فتح المظاريف الفنية والمالية لمناقصة نقل 60 جرار سكة حديد بحرياً من الولايات المتحدة لميناء الإسكندرية، وإعلان الشركة الفائزة خلال أيام.

وتمثل تلك الشحنة الدفعة المتبقية من صفقة جرارات تعاقدت عليها وزارة النقل مع شركة جنرال اليكتريك الأمريكية لدعم أسطول سكك حديد مصر، وتقدر تكلفتها بنحو 600 مليون دولار.

ومن المقرر توريد الدفعة الأخيرة على 5 مرات تبدأ فى مايو الجارى 2020، وتستمر تباعاً حتى فبراير 2021.

وقامت شركة إفجى مصر بنقل الدفعة الأولى فى ديسمبر 2019 بإجمالى 10 جرارات، فيما قامت شركة إجيلتى الكويتية بنقل 20 جراراً تمثل الدفعة الثانية خلال مارس الماضى.

وقال أشرف خليل، رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر للتوكيلات الملاحية، وكيل خط بحرى «السعودى» الفائز بتوريد الدفعة الأولى من الصفقة، إن كراسة الشروط التى طرحتها هيئة السكك الحديدية بنظام الممارسة أمام شركات الملاحة والشحن واللوجستيك، تلزم الشركات المتنافسة بتقديم خطاب ضمان بقيمة %10 من إجمالى نولون الشحن البحرى.

وأكد أنها المرة الأولى التى ينص فيها على تقديم خطاب لضمان جدية التنفيذ، وهو ما جعل المناقصة تقتصر على الكيانات الضخمة القادرة على التنفيذ فى المواعيد المحددة.

وأكد تراجع الواردات الأمريكية لمصر على خط بحرى «السعودى» منذ تفاقم أزمة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن سفن الخط تعمل على نقل الأوناش المستعملة والمعدات الثقيلة لاستخدامها فى قطاع التشييد والمقاولات والرصف، من الموانئ الأمريكية إلى ميناء الإسكندرية.