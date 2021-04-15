النقل» تعلن الفائز بتصنيع 100 جرار للسكة الحديد جديد نهاية أبريل الجاري

قالت مصادر مطلعة لـ«المال»، إن اللجنة المعنية بتقييم 4 كيانات عالمية متنافسة على مناقصة توريد 100 جرار لصالح هيئة السكة الحديد، ستعلن عن الفائز بعملية التصنيع والتوريد نهاية أبريل الجارى.

مصادر: مدة التوريد عامان ومتوقع خفضها إلى 18 شهرا.. و3 سنوات فترة الضمان

وأضافت المصادر أن اللجنة تستكمل حاليا الفحص المالى للعروض المقدمة، وسيتم بعد ذلك رفع تقرير لوزير النقل، الفريق كامل الوزير لإعلان الشركة الفائزة وفترة التوريد المحددة.

وضمت قائمة المتنافسين شركات «ترانسماش» الروسية التى تتولى حاليًا تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد، و«PRL» التى وقعت معها هيئة السكة الحديد فى نوفمبر 2019 عقد توريد 50 جرار سكة حديد، وتحديث 50 جرارًا من الأسطول القديم، إلى جانب تنفيذ عمرة لنحو 41 جرارًا آخر، وجنرال إليكتريك، التى سبق لها عام 2018 توريد 100 جرار وإعادة تأهيل وتشغيل 88 أخرى بورش الهيئة، إضافة إلى شركة «Rits» الهندية.

وأوضحت أن البنك الأوروبى يمول الصفقة عبر قرض ميسر قيمته 290 مليون يورو، لصالح هيئة السكة الحديد، بفائدة لا تتجاوز %2 وفترة سماح 8 أعوام، وسداد على 12 عامًا.

ووفقًا لكراسة شروط المناقصة، فإن الشركة الفائزة بالصفقة ملزمة بتوريد الجرارات بمواصفات وقدرة عالية لتشغيلها على المسافات الطويلة، لجر قطارات البضائع والركاب، واستخدام الديزل كمادة وقود رئيسية للتشغيل، إلى جانب إقرارها بفترة ضمان لمدة 3 أعوام، وتنفيذ عقد صيانة يضمن توريد الأدوات الخاصة وقطع الغيار لفترة 8 أعوام، إضافة إلى تدريب موظفى الهيئة الذين سيسند لهم العمل على تلك الجرارات.

وأشارت المصادر إلى أن التنفيذ الفعلى لعقد الصفقة سيبدأ مطلع سبتمبر المقبل، ويستمر بين «البنك، والسكة الحديد والشركة الفائزة» لفترة 13 عامًا، موزعة بواقع 24 شهرًا للتوريد، و36 أخرى فترة ضمان، والباقى فترة الصيانة بورش الهيئة.

وأضافت أن قوة الجر بالجرارات لن تقل عن 3250 حصانًا لقطارات الركاب، و4500 لقطارات البضائع، إضافة إلى وجود شاشة إلكترونية تمكن السائق من تحديد ومعرفة الأعطال بدقة دون اضطراره لإدخال الجرار إلى الورشة، فضلًا عن جهاز تحكم آلى فى السرعة والتهدئة والتوقف مرتبط بالغرفة المركزية لتشغيل القطارات.