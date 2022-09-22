النقل تعلن إغلاق محطة مترو العتبة استعدادا لافتتاح 4 محطات جديدة

أعلنت شركة “أر آية تي بي” ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل خط المترو الأخضر الثالث، أنه نظرًا للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بافتتاح ٤ محطات جديدة بالخط الثالث، سيتم إغلاق محطة العتبة، ليوم واحد فقط.

وبحسب بيان وزارة النقل، يأتي ذلك يوم الجمعة الموافق ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢، وبناءً عليه ستكون محطة باب الشعرية هي المحطة النهائية على الخط الأخضر الثالث.

وأضافت أنه يرجى العلم بأن الرحلات التي ستمر بمحطة العباسية ستستلزم من الراكب تبديل القطار في محطة العباسية، وستعود محطة العتبة للعمل صباحًا يوم السبت الموافق ٢٤ سبتمبر٢٠٢٢ بشكل طبيعي ومنتظم.

بالإضافة إلى الاستعداد لفتح محطة العتبة كمحطة تكميلية وليست نهائية بالخط الثالث.