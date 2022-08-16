النقل تعقد جلسة تشاور مجتمعي حول مشروع القطار السريع السخنة العلمين

عقدت الهيئة القومية للانفاق اليوم بالإسكندرية، بالتعاون مع مكاتب استشارية المسئولة عن مشروع القطار السريع، جلسة تشاور مجتمعي حول المشروع الذي يمتد من السخنة وحتى منطقة العلمين، والذي يمر بالعديد من المحافظات.

وقال العميد أحمد فاروق مدير المشروع، إن مثل هذه المشروعات القومية الهامة، التي توليها القيادة السياسية اهتماما بالغا، موضحا أنه يشترط إشراك أصحاب المصلحة بالمشروع من خلال عقد مثل هذه الجلسات من التشاور المجتمعي مع مختلف الفئات بالمحافظات التي يقع المشروع في نطاقها.

وأوضح أن المشروع لن يكون فقط في نقل الركاب، بل يمتد الى نقل البضائع أيضا من خلال الربط بين الموانئ المختلفة على البحرين الاحمر والمتوسط، خاصة ميناء السخنة ” أهم موانئ البحر الأحمر” ، وميناء الإسكندرية ” أهم موانئ مصر على البحر المتوسط.

بدوره أشار المهندس ابراهيم بخيت رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للانفاق، أن المشروع عبارة عن عدة خطوط حيث يعد الخط الأول والمعروف بالخط الاخضر بطول 660 كيلو متر ويربط بين مدينة العين السخنة على البحر الأحمر بمحافظة السويس ومدينة مرسى مطروح على البحر المتوسط ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، وذلك وفقا لآخر تعديل في مسار المشروع.

وأضاف أن المشروع كذلك يرتبط مع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع في المحطة التبادلية بحداق الأهرام، كما يرتبط القطار الكهربائي السريع مع القطار الكهربائي الخفيف ( LRT ) في محطة القطارات المركزية التبادلية بالعاصمة الادارية الجديدة.

ولفت بخيت إلى أنه جار دراسة المشروع حاليا لزيادة مساره عبر مختلف المحافظات خاصة إلى جنوب مصر، حيث سيتم وصوله إلى أبو سمبل جنوبا، ثم إلى وادي حلفا عبر الحدود السودانية.

كما سيتم وصول المشروع الى مناطق سفاجا والغردقة، ليتم اعادة هيكلة قطاع نقل الركاب بالسكك الحديدية ضمن رؤية مصر 2030، وفق بخيت.

وتابع أن يتم تنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بانشاء شبكة من القطارات فائقة السرعة لمسافة اجمالية قدرها 1985 كيلو متر.

وتابع أن الخط الأخضر من مرسى مطروح الى العين السخنة بواقع 660 كم متر، والخط الارزق من القاهرة الى اسوان بطول 940 كيلو متر، والخط الاحمر من الاقصر الى سفاجات بطول 225 كيلو متر ، على ان يتم انشاء الخط الاخضر أولا يليه الخطان الازرق والاحمر على التوالي.

ولفت مسئول الهيئة القومية للانفاق، إلى أن المشروع تقوم به وزارة النقل من خلال الهيئة القومية للانفاق، ويتم عمل الدراسات الخاصة بالمشروع من قبل استشاري مشروعات النقل الدولي SYSTRA ، والذي يقوم بتحديد الاعمال الرئيسية من مسار الخط وأعمال الحفر، وانشاء المحطات والجسور والتي سيتم تنفيذها عبر مقاولين مصريين .

وتابع أنه سيتم تنفيذ العمل من السكك الحديدية والكهرباء واجهزة التحكم وتوفير عربات القطار من خلال الشراكة الدولية لشركة سيمنس الالمانية، ومجموعة اوراسكوم.

ولفت إلى أن مصر تخدمها شبكة سكك حديدية يبلغ مجموع أطوالها 10 آلاف كيلو متر، إلا أن حجم الطلب تجاوز بكثير القدرة القصوى لهذه الشبكة نتيجة للزيادة السكانية الهائلة على مدار القرن الماضي .

وحسب دراسة المشروع، فان الخطوط الحالية تعاني من نقص الصيانة اليومية وسؤ الصيانة للعربات وتقادم عمر البنية التحتية القائمة، بالاضافة الى ظروف التشغيل السيئة بشكل عام وغير فعالة، مع وجود أعطال متكررة ووقوع حوادث تؤدي الى وفيات متعددة تعمل جميع القاطرات بالديزل، مع وجود جزء صغير من الشبكة مكهرب.

ولفتت دراسات المشروع، أن وسائل النقل الحديثة والفعالة تقوم بدور مهم في تحسين البنية التحتية والاقتصاد والسلامة المجتمعية للمواطنين، على مر السنين، كما تم انشاء العديد من مشروعات النقل، لاسيما في القاهرة والاسكندرية .

وذكر مسئول هيئة الانفاق، أنه من المزمع انشاء شبكة القطار السريع المقترحة لتصل الى 1985 كيلو متر للاستجابة وذلك للاستجابة للتحديات المذكورة بالدراسة، من خلال توفير نقل سريعة وفعالة وآمنة لكل من الركاب، وبسرعات تصل الى 230 كيو متر في الساعة، بالاضافة الى توفير امكانيات ربط جديدة بين الموانئ المصرية والمناطق الصناعية ومناطق التنمية الجديدة والعاصمة الادراية الجديدة، على سبيل سيوفر مشروع الخط الاخضر طريقا مباشرا من ميناء السخنة الى العلمين الجديدة في ثلاث ساعات فقط، ومن المتوقع أن تؤدي الشبكة الجديدة الى احداث تحول كبير في نظم النقل بشكل عام والسكك الحديدية بشكل خاص .

كما سيتم من خلال الخط الاحمر والازرق المقترحة بنقل المواد المحلية المحلية من المناطق الصناعية في جميع انحاء البالد وبالتالي تعزيز النمو الصناعي في جميع انحاء البلاد ودعم التنمية الحضرية والسياحية والتجارية .

وأشار رئيس الادارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للانفاق الى أن الخط الاخضر ” السخنة – العلمين ” سيحتوي على 22 محطة وورشة صيانة واحده منها بالقرب من حدائق اكتوبر، ويتم من خلالها توفير خدمات الركاب الاقليمية، حيث يتم تشغيلها بواسطة 34 قطارا للركاب، تتوقف عند كل محطة، وبسرعة قصوى للقطار تبلغ 160 كم / ساعة، بالاضافة الى خدمة الركاب فائقة السرعة ” اكسبريس ” على ان يتم تشغيلها بواسطة 15 قطارا سريعا، وتتوقف فقط في المحطات الرئيسية المختارة، وبسرعة قصوى للقطار تبلغ 230 كم / ساعة.

كما يتوفر خدمة قطارات الشحن والتي تعمل بـ 14 قاطرة، والتي لا تتوقف عند أي محطة وسيطة، وبسرعة قصوى للقطار 120 كم / ساعة.

وتابع أن مسار الخط وجميع المحطات هي انشاءات جديدة تماما، ولا تستند الى اي خطوط سكة حديد موجود مسبقا، وحاولت الهيئة القومية للانفاق عند تحديد مسار الخط الاخضر أن تقلل من حجم الاراضي التي يلزم الاستحواذ عليها، كما عملت أيضا على تقليل التأثيرات المحتملة على البيئة والمواطنين الذين يعيشون بالقرب من مسار الخط.

وأوضح ” بخيت” ان محطات الخط الاخضر ” العلمين – السخنة ” يصل طوله 660 كم بعدد 22 محطة، والمتوقع ان يكون مزدوج في الاتجاهين، كما أن جسور العبور العلوي للخط هو 15 جسرا عل طول المسار تعبر من فوق طرق برية أو مسارات خط السكة الحديد الحالي .

كما يمر الخط عبر حوالي 220 طريق بري في نحو 465 موقع ويتم العبور فوق نقاط التقاطع من خلال جسور يتم انشائها لهذا الغرض.

وأوضح مسئول هيئة الانفاق أن مجموع المحطات 22 محطة تنقسم الى 3 أنواع وهي محطات القطار الاقليمي، ومحطات القطار السريع، ومحطات نهائية.

كما سيكون هناك ورشة صيانة واحدة بالقرب من حدائق اكتوبر ” الورشة الرئيسية ” وسوف تتم فيها جميع اعمال الصيانة الثقيلة، كما يقع المبنى الاداري الرئيسي للخط والذي يتضمن غرفة التحكم في التشغيل في موقع الورشة الرئيسية أيضا وهو مكون من 3 طوابق.

ووقع تحالف شركة السويدى إليكتريك وشركة دويتشه بان الألمانية الدولية للعمليات (DB IO) وثيقة شروط عامة مع الهيئة القومية للأنفاق لتشغيل وصيانة مشروعات شبكات القطارات العالية السرعة في مصر.

وتم التوقيع بحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء شريف حسن رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس أحمد السويدي الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، ونيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا “دويتش بان”.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى أمس الأول، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، و الفريق كامل الوزير وزير النقل، بحضور نيكوربنوف رئيس مجلس إدارة شركة سكك حديد ألمانيا – دويتشه بان- ، والمهندس أحمد السويدى رئيس مجلس إدارة شركة السويدى إليكتريك، واللواء شريف حسن رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.

ووفقا لبيان المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، تناول اللقاء التعاون بين وزارة النقل والشركة الألمانية، وتوجيه الرئيس بالبدء الفورى فى التعاقد مع الجانب الألماني، كما وجه بالتركيز على الجانب التأهيلى للكوادر البشرية الفنية، بهدف نقل ثقافة العمل الألمانية التى تتسم بالدقة والانضباط الشديد وجودة الإنتاج، من أجل صياغة وصقل شخصية الكوادر البشرية الفنية المصرية.

واستعرض الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع، جهود الوزارة فى بلورة التعاقد بين الهيئة القومية للأنفاق والشركة الألمانية لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع فى مصر بخطوطه الثلاث والبالغ طولها 2000 كيلومتر وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص ممثلاً فى شركة السويدى إليكتريك.

وأشار رئيس«دويتش بان» إلى أن الشركة الألمانية ستقوم بتأهيل وتدريب المهندسين والفنيين المصريين، مشيدا بحجم الإنجازات التنموية التى شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.