«النقل» تعقد جلسة تشاور مجتمعي تمهيدا لتنفيذ مترو أبو قير بالإسكندرية

تعقد اليوم السبت، وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع الهيئة القومية للأنفاق، بأحد فناق المحافظة، جلسة تشاور مجتمعي حول مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية.

وحسب مصادر بمحافظة الإسكندرية، فإن الجلسة تعد الثانية من نوعها، مشيرا إلى أن موافقة المجتمع المدني وكافة الجهات المتخصصة يعد شرطا من شروط تنفيذ المشروع.

وأكد المصدر، أنه سيتم مناقشة الجدول الزمني للمشروع، والمخطط للمحطات المتوقع أن يتم تنفيذها، موضحا أنه من المقرر أن يشهد اللقاء حضورا من قبل المكتب الاستشاري المصري إيكو للحلول البيئية “أكوكنسرف”، وذلك قبل الشروع في طرح المناقصة على الشركات التي تأهلت فنيا مؤخرا.

وكانت قد طرحت الهيئة القومية للأنفاق “التابعة لوزارة النقل”، والمشرفة على المشروع ما يعرف بإبداء الاهتمام على الشركات المتخصصة، وتم التقدم بما يزيد عن 18 شركة عالمية ومحلية.

وتم تأهيل 16 تحالفا عالميا ومحليا، من بينها كل من «السويدى إليكتريك– سيمنس»، وشركة الطرق والجسور الصينية، وتحالف «أوراسكوم – المقاولون العرب .

وتم تأهيل شركة بناء الطاقة الصينية، والمتحالفة مع «أركيديون» اليونانية، بالإضافة إلى «Norinco – CRIG» الصيني، وتحالف إيطالى تحت اسم «WSPHT»، إضافة إلى «larsen & toubro» الهندي، كما تم تأهيل تحالف مصرى فرنسى بقيادة «ألستوم الفرنسية، وشركة حسن علام القابضة.

وأسفرت نتيجة البت للمشروع عن تأهيل Hyundai Rotem الكورية الجنوبية، و Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles الإسبانية.

وأيضا تم تأهيل شركة NORINCO International الصينية، إضافة إلى مجموعة هيتاشى اليابانية، علاوة على شركة metrowagonmash demikhovo engineering plnt الروسية.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر طرح مناقصة محدودة بين الشركات التى تأهلت فنيا لتقوم بتنفيذ المشروع الذى تتخطى تكلفته 1.5 مليار يورو.

وتم تحويل الخط من هيئة السكة الحديد إلى الهيئة القومية للأنفاق، حيث تستهدف وزارة النقل تحويل خط سكة حديد أبو قير بالإسكندرية إلى مترو أنفاق بطول 21.7 كم خلال العام المقبل 2022.

وحسب مخطط وزارة النقل، فمن المتوقع أن يمتد الخط من محطة أبو قير «شرق الإسكندرية» حتى محطة مصر بالإسكندرية بطول 21.7 كم شاملا 20 محطة، وذلك بعدما تمت إضافة 5 محطات جديدة بالمسار هى «باب شرق – سبورتنج – ميامى – كفر عبده – محمد نجيب»، بجانب إلغاء محطة الرمل الميرى، مع الإبقاء على باقى المحطات الموجودة حاليا فى مسار الخط قبل تحويله إلى مترو على أن يتم إعادة إنشاؤها بما يتناسب مع مشروع تحويل الخط لمترو أنفاق.

وتم الاستقرار على المسار الأخير للمشروع ليضم 20 محطة، هى: (أبو قيرـ طوسون ـ المعمورة ـ الإصلاح ـ المندرة ـ المنتزه ـ العصافرة ـ ميامى ـ سيدى بشر ـ محمد نجيب ـ فيكتوريا ـ غبريال ـ السوق ـ الظاهرية ـ كفر عبده ـ سيدى جابر ـ سبورتنج ـ الحضرة ـ باب شرق ـ محطة مصر).

وحصلت الهيئة القومية للأنفاق مؤخرا على موافقة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار بمنح المشروع قرضا يصل إلى 250 مليون يورو، والذى من المقرر أن تتم الموافقة النهائية عليه خلال نوفمبر المقبل .

وجدير بالذكر أن الدولة تساهم فقط بنسبة 15% من تكلفة مشروع إنشاء خط مترو أنفاق الإسكندرية، والذى سيكون بديلا لخط قطار أبوقير.