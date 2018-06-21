النقل تعتمد حملة لمواجهة الحوادث وتستهدف خفضها للنصف في 2020

المال- خاص قالت وزارة النقل، إنها اعتمدت حملة لمواجهة الحوادث على أن يكون المستهدف خفض نسبتها إلى أكثر من 50% بحلول 2020. جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء الدكتور، هشام عرفات وزير النقل وفد مؤسسة ندي إحدي المؤسسات الاهلية المصرية المشهرة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لبحث التعاو

المال- خاص

قالت وزارة النقل، إنها اعتمدت حملة لمواجهة الحوادث على أن يكون المستهدف خفض نسبتها إلى أكثر من 50% بحلول 2020.

جاء ذلك في بيان للوزارة عقب لقاء الدكتور، هشام عرفات وزير النقل وفد مؤسسة ندي إحدي المؤسسات الاهلية المصرية المشهرة لدي وزارة التضامن الاجتماعي لبحث التعاون بين الجانبين لمشاركة المجتمع المدني في الحد من حوادث الطرق تحت عنوان ( من أجل طرق مصرية آمنة – سلامتك مسئوليتك – اتكلم ).

وحضر اللقاء اللواء، عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والدكتور، عمرو شعت مساعد وزير النقل والمهندس مرسي الحلو رئيس جهاز تنظيم النقل البري.



واستعرض مسئولو الحملة التصور الخاص بها وآليات التنفيذ والطرق التي سيتم التركيز عليها كمرحلة أولي حيث سيتم التركيز علي طريقي وادي النطرون – العلمين وطريق الساحل الشمالي

كما سيتم التركيز علي أهم الأسباب العلمية للحوادث في هذه الطرق وطرق التواصل الاجتماعي مع فئات الشباب المستهدفة من أجل تقليل الحوادث ، والقيام بأنشطة توعوية وعمل التوصيات و التدخلات اللازمة التي من شأنها تقليل الحوادث علي الطرق المستهدفة .

ومن جانبه أشاد الدكتور، هشام عرفات وزير النقل بهذه المبادرة، مؤكداً أن الوزارة تهدف دائماً إلي تقليل نسب الحوادث علي الطرق ،وتولي أهمية خاصة لأمن وسلامة المرور.

وأشار إلى أهمية هذه الحملة المجتمعية المشتركة بهدف تحقيق أمان الطرق علي أن يتم ذلك من خلال تكامل جميع الأطراف ( من أفراد وجهات حكومية وقطاع خاص ومؤسسات المجتمع المدني ).

ونوه إلى الدور الكبير الذي ساهم به المشروع القومي للطرق في تقليل نسب الحوادث.

وفي ختام الاجتماع تم الإتفاق علي قيام هيئة الطرق والكباري بالتنسيقات اللازمة مع جميع الجهات المعنية للبدء في الحملة التوعوية على الطريقين المذكورين ومتابعتها وقياس الأثر الناتج عنها خلال عامي 2019، و2020٠ حيث أن المستهدف خفض نسبة الحوادث على هذه الطرق إلى أكثر من 50 % بحلول عام 2020.